"Por subir una foto desnuda no merezco que me violen"

La "chica del clima" de TyC, Sol Pérez, que se hizo conocida por sus atributos físicos y llegó hasta el "Bailando", festejó los dos millones de seguidores en Instagram con un video muy sexy, pero agregó un posteo que generó gran repercusión entre sus seguidores.



"Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que se lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero", inició su mensaje.



Y agregó: "Es triste que mujeres insulten o agredan. Que atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen".



"Soy Sol Perez, estudiante de derecho con promedio 8 en la facultad (para los que piensan que soy una hueca), tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor familia del mundo. Perdón si te molesta mi vida, yo soy tan feliz que no tengo tiempo de fijarme en la tuya", finalizó.



Su comentario, acompañado de un video donde se la ve bailando de manera sensual, en tanga, generó muchas críticas pero también unos cuantos halagos.



Las críticas se centraron básicamente en el alto nivel de exposición de su cuerpo. Casualmente fueron muchas las mujeres que la cuestionaron por este hecho.



"Si aceptas como sos primero no te operas y segundo no andas mostrando cada 5 minuto tu cuerpo para que otros te vivan elogiando.Tenés mas inseguridad y encima pareces una calienta pitos", posteó una usuaria.



"Hace falta subir un vídeo así? Sos hermosa, tenés un re cuerpo, pero todos los días subir fotos de tu culo, respetate un poco, y no es envidia de nada, pero valorate", sumó otra seguidora.



Otros, en cambio, la llenaron de elogios: "Diosón", "Sos perfecta" y otros halagos.