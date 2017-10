Al Macri de USA le gustaría suceder a Trump en 2020

El empresario Mark Cuban ha declarado en más de una ocasión que le gustaría ser presidente en 2020. El viernes 20/10, especificó que si bien todavía no tiene decidido presentarse, lo está considerando, y en caso de hacerlo, podría competir desde el mismo Partido Republicano, al que hoy representa Donald Trump.

Mark Cuban nació en Pensilvania y es dueño de los Mavericks de Dallas, equipo de básquet perteneciente a la liga NBA. Al igual que Mauricio Macri hiciera con Boca Juniors durante su presidencia del club en Argentina, Cuban hizo a los Mavericks despegar, desde que adquiriera la mayoría de las acciones del equipo en enero del 2000 por US$ 285 millones. En los 20 años antes de que Cuban comprara el equipo, habían ganado el 40% de los juegos y tenían un récord de playoffs de 21-31, explica Wikipedia. En los 10 años siguientes, el equipo ganó el 69% de los juegos de las temporadas regulares y alcanzó los playoffs en todas las temporadas excepto 1. El récord de playoffs de los Mavericks con Cuban es de 49 victorias y 57 derrotas, incluyendo el primer viaje a las finales de la NBA en 2006, en donde perdieron ante el equipo Miami Heat. El 12 de junio de 2011, los Mavericks vencieron al equipo de Miami para ganar la final de la NBA. "Históricamente los dueños de los equipos de la NBA juegan un rol más pasivo, observando los juegos desde sus palcos, sin embargo Cuban se sienta con los fans y entrega playeras del equipo", explica Wikipedia. En 2011, Cuban escribió un libro titulado "Cómo ganar en el deporte de los negocios", en el que describe sus experiencias como dueño del equipo.

Es curiosa la historia entre el millonario celebrity (y Presidente), Donald Trump, y el millonario celebrity (que podría serlo), Mark Cuban. Los 2 hombres fueron alguna vez amigos. De hecho, Cuban alabó la candidatura de Trump en los comienzos de la contienda electoral, en 2016. Pero durante esta, la amistad se rompió, explica Avi Selk de The Washington Post (aunque no es la primera vez: Trump y Cuban ya mantenían una amistad/enemistad desde hacía muchos años).

Cuban lo explicó en estos términos a Harvey Levin de Fox News: "Le dije que estaba muy preocupado sobre que un candidato que podría convertirse en presidente, no estuviera esforzándose por aprender sobre los asuntos." Por esa época, Cuban llamó a Trump públicamente un "cretino" que "se volvía más estúpido a los ojos." Trump no tardó en responderle: entre sus insultos estuvieron "tonto" y "no inteligente". La semana pasada, Cuban dijo que esa pelea por Twitter podría tener su acto final en 2020, si se presenta contra Trump.

Pero la amistad/enemistad no empezó con la campaña presidencial de Trump: lleva larga data. En 2004, Trump debutó como anfritión de "El Aprendiz", que se convertiría en un éxito televisivo. Pero probablemente, mucha menos gente recuerde el programa "El Benefactor", que se estrenó unos pocos meses después con Cuban entre su elenco, y fue cancelado a los pocos meses. "Pero la breve existencia del show introdujo al mundo al espectáculo de las peleas entre las celebrities millonarias enemistadas", explica el Post.

"Me gustaría que le vaya bien en el show porque creo que hay lugar para otras imitaciones de 'El Aprendiz'", le tiraba un palito por esa época Trump a Cuban. "Le deseo a Donald nada más que lo mejor para 'El Aprendiz 2'", replicaba Cuban, "y espero que le vaya tan bien como a sus casinos", decía irónicamente, dado que en ese momento una serie de bienes de Trump iba derecho a la bancarrota.

Pero 2 años después de eso, Trump y Cuban eran otra vez amigos, cuando la compañía de streaming en vivo de Cuban se asoció con una promotora de artes marciales mixtos propiedad del actual mandatario. En este contexto, Cuban viajó a la Trump Tower en 2009 para escuchar a su otrora rival alabarlo como el mejor de sus amigos, explica el Post. Cuban denominó una vez su relación con Trump como "amor/odio".

Fue más la parte de "odio" de la relación que el "amor" lo que predominó los tweets y comentarios que se dedicaron el uno al otro hasta 2015, cuando Trump presentó su candidatura presidencial. En ese momento, Cuban llamó a la campaña de Trump "probablemente lo mejor que le pasó a la política en mucho tiempo", según Fortune. Pero luego comenzó a coquetear con la idea de competir él mismo por la presidencia, idea que terminó dejando de lado aunque lo hizo cambiar el tono, explica el Post. Predijo una caída abrupta de los mercados si ganaba Trump y al final apoyó a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Desde que Trump se convirtiera en presidente, Cuban ha criticado algunas de sus ordenes como la de prohibir a millones de musulmanes entrar en USA. Cuando el Gobierno de Trump estaba con complicaciones para asistir a Puerto Rico tras el huracán, Cuban usó el avión del equipo de los Mavericks para enviar suministros a la isla, según el Morning News.

En entrevista con Fox News, Cuban se definió a sí mismo como "socialmente de centro" pero "muy conservador a nivel fiscal". Por otro lado dijo: "Pero creo que hay mejores maneras ahora de reducir el gobierno que los recursos republicanos tradicionales."

Ante la pregunta concreta de si estaba contemplando presentarse en 2020, respondió: "¿Considerando? Sí. ¿Lo decidí? Estoy lejos de eso." "No lo haría a menos que tuviera soluciones -agrgó-. Si tengo soluciones, entonces tengo algo que ofrecer. Si no, no me verán ni cerca de ser un político." Dijo que su eposa "odia" la idea de que él se presente a presidente pero que "sus hijos la aman". Previamente este mes había dicho en conferencia que estaba "seriamente considerando" presentarse a presidente, aunque en esa ocasión había dicho que lo haría como candidato independiente.