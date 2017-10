Tras las graves denuncias por acoso sexual, A24 echó a Ari Paluch

Después de las graves denuncias contra Ari Paluch por acoso sexual, el canal A24 decidió rescindir el contrato del conductor y sacarlo de su programación, según informó el sitio PrimiciasYa, que pertenece al Grupo América.

Ayer lunes 23/10, el canal había emitido un comunicado ante la acusación en contra de Paluch:

"América 24, ante los hechos de público conocimiento que involucran al señor Ari Paluch y a una colaboradora de la empresa, Ariana Charrúa, comunica que ha tomado las medidas necesarias para resolver lo que en definitiva corresponda, con la justeza y seriedad que casos como el expuesto requieren.

Oportunamente, de corresponder, se informarán las decisiones que sobre el particular se tomen".

La microfonista Ariana Charrúa denunció a Paluch en una carta que envío a las autoridades del canal. "Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante, me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva y desagradable", explicó.

Por su parte, Ari Paluch hizo su descargo en su programa El Exprimidor por Radio Latina el lunes 23/10. "Desde el pasado 3 de julio estoy haciendo un programa de televisión al mediodía de 12 a 14 en A24. El último martes cuando terminó la edición del mediodía, me desmicrofonean. En esa situación, simplemente cuando me quiero despedir de la chica que me pone el micrófono y en vez de hacerle un 'give me five' (dame los cinco) toco con una de mis manos su cadera, cuando hago eso, me doy cuenta que además habría tocado un lugar más íntimo, inmediatamente le digo 'disculpá'", dijo el conductor.