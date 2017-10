Con la Argentina en el Mundial, ISIS amenaza a Messi

El grupo terrorista Estado Islámico tiene como nuevo objetivo el Mundial de Rusia 2018. En este sentido, el sitio SITE difundió un afiche en el que se ve a Lionel Messi preso y con el ojo izquierdo sangrando. SITE Intel Group fue fundado por Rita Katz y registra las actividades yihadistas que se encuentran en Internet.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK