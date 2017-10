Juan Suris:"Terminé pagando los platos rotos de otra causa"

Monica Farro lo esperó a Suris durante casi cuatro años, mientras él estuvo en la cárcel de Saavedra, ubicada en Bahía Blanca, acusado de evasión impositiva y comercialización de estupefacientes.

Suris es amigo de Fariña y además según las escuchas telefónicas realizadas, había trabado amistad con el fallecido empresario Ricardo Fort, a quien había conocido en un local de Buenos Aires.

"Con Fariña la relación era mucho más íntima. De hecho hace poco éste fue detenido en un auto trucho y dijo que era de Suris, quien viajó a ratificarlo", recordó el fiscal de aquella causa. Suris comenzó a ser mencionado por la prensa en noviembre del 2013 cuando Fariña fue detenido con una camioneta BMW X6 con pedido de secuestro.

La causa que involucra a Suris se inició hace más de un año y medio, y a partir de escuchas telefónicas -más de dos mil horas-, se intervinieron ocho teléfonos celulares de alta tecnología y grabaciones de video que permitieron descubrir el accionar de la banda narco. Durante la pesquisa se secuestraron vehículos de alta gama y elementos de corte de la droga.

Una de las principales hipótesis que barajaron los investigadores es que la cocaína era trasladaba en forma líquida a través de botellas que simulaban contener agua y una vez en Bahía Blanca se la volvía a solidificar. "Sin ninguna duda, para nosotros, el jefe de la banda es Suris y la operatoria era móvil: hay casos en los que iban a la casa del comprador y otros en el que se distribuían en ciertos lugares", explicó el fiscal.

La pesadilla parecía haber llegado a su fin. Ella solía visitarlo en la prisión e incluso lo defendía desde su programa radial o en cada entrevista que daba a los medios. "La Justicia se sigue equivocando", declaraba respecto a a la detención de quien era su pareja.

Apenas recuperó la libertad el 30/09, Suris se reencontró con Farro en su departamento. Y lo celebraron con fotos románticas en Instagram. "¡Por fin, amor! ¡Después de tantos años llegaste! ¡Siiiiiii!", escribió ella en la red social.

Aunque el amor no duró mucho tiempo porque el pasado 17/10 la mujer decidió poner un punto final definitivo a esta relación.

La vedette uruguaya se enteró por terceros de que Suris habría vuelto con su ex mujer y madre de sus hijos: "Tendría que haber levantado el teléfono y decírmelo, lo banqué estos años. Me parece perfecto, que ahora el paquete se lo banque ella. Creo que él no sabe que yo sé esto, pero ni loca me rebajo a mandarle un mensaje a este ser humano despreciable, pero no me afecta porque yo ya no lo amaba".

Al ser consultada sobre los rumores que aseguraban que él la habría engañado con otra mujer al salir de la cárcel, dijo: "La vida no pasa solo por terceros, pasa por un montón de cosas. Nada me molesta de todo lo que se dijo, porque lo que siento como ser humano es una decepción tan grande, una desilusión, de decir 'loco, te banqué 4 años y vos desapareciste, hacé tu vida como puedas y que Dios te ayude'".

Este martes 24/10, Suris estuvo presente, luego de un largo tiempo, en la pantalla televisiva para brindar una entrevista al programa Infama, emitido por la señal de América.

"Con mi detención taparon muchas cosas", dijo el hombre durante la entrevista.

"Me estoy recuperando con mis hijos y lo único que tengo para con Mónica son buenos recuerdos y sería poco caballero de mi parte hablar lo contrario", afirmó Suris.

Sobre qué hace hoy Suris, con quién se contacta y si volvió a hablar con Leonardo Fariña, Farro dijo que no tenía ni idea de con quién se comunicaba su ex, pero que en el último tiempo se había dado cuenta de muchas cosas.

"En su momento estuve enamorada, hace años que no. La culpa que yo podía sentir si lo dejaba ahí adentro y la psicopateada que me hacía de que ya salía…". Una vez que salió de la cárcel, Mónica y su ex pareja no se pudieron acoplar: "Lo miré y dije '¿quién es?', nunca me voy a adaptar, tengo una vida muy armada, no tenemos nada que ver. Aunque mañana venga de rodillas, no es el hombre que yo quiero".

Hasta ahora el hombre no dió muchos detalles acerca de su pasado con Mónica pero él lo único que quiere es recordar los momentos felices que lo unían a la vedette.