ISIS tenía en su poder armamento Argentino, Israelí y de la OTAN

El ambiente en las redes sociales en de total indignación en la tarde de este martes 24/10, y es que los usuarios se preguntan e ironizan en qué momomento la Argentina le facilitó armamento al grupo terrorista más temido de los últimos tiempos: ISIS.

Y es que hace una semana, un arsenal de armas y municiones fueron encontradas por las tropas sirias, las que eran según informaron, propiedad de ISIS, con procedencia Israelí, de la OTAN y Argentina.

Entre las armas, destacan más de 20 drones, dos MANPAD, sistemas de defensa antiaérea portátiles y cañones de artillería de hasta 155 mm con alcance de 40km. "Hemos encontrado un gran arsenal con armas avanzadas estadounidenses, británicas y belgas", dijo general sirio Hasan Suhel.

Just a part of the ISIS arsenal captured by Syrian Army in Al Mayadeen, Deir Ezzor province pic.twitter.com/1b9UewkKWh