Comenzó el debate por la nueva concesión del subte

A principios de mayo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte envió a la Legislatura porteña un proyecto para llamar a una licitación pública internacional que defina qué empresa concesionará el servicio del subte durante los próximos 12 años. Desde el Gobierno porteño se muestran ansiosos por atraer firmas europeas y latinoamericanas, lo que implicaría el fin de la empresa Metrovías, que regula el servicio del subterráneo desde 1994.



En ese sentido, el proyecto oficial fue tratado en un plenario de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y de Presupuesto y girado al recinto. Será debatido en la sesión ordinaria del próximo 02/11.



Además de la concesión, el proyecto de ley impulsa una prórroga por un año para que la empresa Metrovías, actual operadora, continúe al frente de la prestación hasta tanto la Ciudad finalice el proceso de llamado a licitación para definir el futuro de ese sistema de transporte.

"Metrovías acompañó este crecimiento de calidad de servicio y volumen de pasajeros. El contrato actual es de mediados de los 90. Estamos evaluando sistemas de ciudades importantes de todo el mundo para traer los mejores elementos a Buenos Aires", se limitó a afirmar Moccia sobre el tema, consultado por Urgente24 en una entrevista a principios de octubre.



La iniciativa autoriza al Gobierno porteño a llamar a una licitación pública nacional e internacional para la concesión del servicio del subte por un período de 12 años, con posibilidad de renovar por tres más. Quienes quieran presentarse, "deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y deberán haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros", establece el proyecto.



Además, "el concesionario deberá constituir una Sociedad Anónima cuyo único y exclusivo objeto sea prestar el servicio público de subte".



Una modificación importante al proyecto original es que "la retribución del concesionario por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual/criterio pasajero-kilómetro", sostiene el texto. Es decir, que el monto va a variar en relación al servicio de Subte



Por otra parte, el proyecto contempla una cláusula transitoria por la cual el Gobierno podrá prorrogar la concesión de Metrovías hasta finales de 2018, cuando el futuro adjudicatario "tome efectiva posesión del servicio". Esta prórroga, se aclara, no podrá ir más allá del 31/12 del año próximo.



Además del proyecto oficial, se pusieron en tratamiento otros 6 proyectos de la oposición. Uno de ellos fue del Frente Para la Victoria, que plantea revertir el actual modelo de gestión privado operado por Metrovías y reemplazarlo por uno de tipo estatal, siendo el GCBA a través de SBASE el responsable de la prestación del servicio.