Falleció el fundador y mentor de AC/DC

George Young, hermano mayor de los cofundadores de la banda AC/DC Malcolm y Angus, murió a los 70 años de edad en Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia.

Nacido en Glasgow, era el hermano mayor de Angus y Malcolm Young (guitarristas de AC/DC), a quienes enseñó a tocar la guitarra eléctrica. Cuando era adolescente, se mudó a Australia con su familia, y obtuvo la nacionalidad australiana.

Fue miembro de la banda australiana de rock de los años sesenta "The Easybeats" tocando la guitarra rítmica en esta banda de rock and roll de Sídney, fundada a finales de 1964 y disuelta a finales de 1969. Con su compañero de banda Harry Vanda, fue coguionista de los éxitos internacionales "Friday on My Mind" y "Love Is in the Air", este último grabado por John Paul Young (sin ninguna relación familiar con él, pese al mismo apellido).

Tras varios años de mucho éxito, sobre todo en Australia, se dedicó a partir de 1970 a producir discos de otros artistas, y junto a su ex-compañero en Easybeats Harry Vanda, produjo todos los discos de AC/DC hasta 1978. Vanda y Young ingresaron en el Salón de la Fama de ARIA en 1988 y los Easybeats en 2005.

“Es con dolor en nuestro corazón que tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro amado hermano y mentor George Young. Sin su ayuda y orientación, no habría habido un AC/DC”, informó la banda en un comunicado.

Agregó que “por todo lo que hizo y nos dio durante toda su vida, siempre lo recordaremos con gratitud y lo mantendremos cerca de nuestros corazones”.

George fue el encargado de coproducir los primeros álbumes de la banda, incluidos “TNT”, “Dirty Deeds Done Cheap” y “Let There Be Rock”.

El cantante australiano Jimmy Barnes recordó a George Young en Twitter: “Qué gran pérdida para la música. Un gran compositor, productor y un gran ser humano”.

AC/DC es un grupo de hard rock formado en 1973 en Sídney, Australia, por los hermanos de origen escocés, Malcolm y Angus Young.

Sus álbumes se han vendido en numerosos países, en un total estimado de 200 millones de copias,​ embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo, y sus éxitos han musicalizado varias producciones cinematográficas sobresalientes. Son famosas sus actuaciones en vivo, resultando vibrantes y exultantes espectáculos de primer orden. Mucho de ello se debe al extravagante estilo de su guitarrista principal y símbolo visual, Angus Young, quien asume el rol de agitador musical durante los conciertos, gracias a sus dinámicos y adrenalínicos despliegues escénicos uniformado de colegial callejero.​ Al comienzo, los circuitos de pubs australianos fueron testigo de los primeros meses de vida del proyecto, tiempos por los cuales sufrieron diversos cambios en su alineación. En 1974, la llegada del cantante Bon Scott, se convertiría en pieza clave del éxito del grupo. Su presencia en escena, junto a los hermanos Young, lo convirtió en uno de los personajes más carismáticos de la historia del rock.​ La formación se estabilizaría con Mark Evans (bajo) y Phil Rudd (batería).

En 1976 incursionarían por primera vez fuera de las fronteras australianas con High Voltage y Dirty Deeds Done Dirt Cheap, discos minimalistas de básico rock, que ofrecían un contrapunto sonoro a las ampulosidades y la fastuosidad de las bandas que triunfaban en el mercado de la época.Ese mismo año se trasladaron al Reino Unido, de donde procedían los Young. Desembarcaron en pleno auge del punk rock, lo que contribuyó a que en poco tiempo obtuvieran una enorme aceptación del público, ocupando inmediatamente los primeros puestos en ventas con discos como Let There Be Rock (1977) y Powerage (1978). Durante su estadía en tierras inglesas, decidieron introducir a Cliff Williams como nuevo bajista.

La carrera triunfal del grupo, sustentada por la rudeza carismática de Scott, y la potencia rítmica del dominio guitarrero de los hermanos escoceses, proseguiría con el multimillonario e histórico Highway to Hell (1979), uno de los discos más emblemáticos de la historia del rock, y del que se vendieron millones de copias,20​21​ que los catapultó hacia la fama en los EE. UU., y solidificó el estatus de superestrella internacional de la banda.​ La canción principal, "Highway to Hell", se acabaría convirtiendo en todo un himno del rock de finales de los '70.

Malcolm Young y Angus Young idearon el nombre para la banda después de ver escrito "AC/DC" en la parte de abajo de la máquina de coser de su hermana Margaret.

AC/DC es la abreviación en inglés de Corriente Alterna/Corriente Directa, que indica que un dispositivo eléctrico puede conectarse a la red eléctrica alterna e internamente la convierte en corriente directa o continua. Los hermanos sintieron que este nombre simbolizaba el sonido enérgico y crudo de la banda, así como el poder de sus actuaciones.62​ No obstante, en alguna culturas, es un término de jerga para la bisexualidad. La banda ha dicho que ellos no eran conscientes de ese uso hasta que un taxista les llamara atención una noche después de un concierto, por lo que durante años trataron de demostrar la heterosexualidad del grupo, sobre todo en las primeras canciones.

Así mismo, la denominación del grupo ha dado espacio a la controversia por parte de organizaciones religiosas, quienes acusan un significado oculto de índole satánico detrás estas siglas.63​64​ La banda negó estas interpretaciones de su nombre, y hasta se ha burlado de ellas.

En 1963 la familia Young, como muchas otras familias escocesas en aquellos años, abandonó los barrios bajos de Glasgow a causa de la gran depresión económica que afectaba a toda Gran Bretaña, para buscar una mejor vida en Australia. Encabezados por el matrimonio William y Margaret Young, acompañados de siete de sus ocho hijos (Steven, Margaret, John, William, George, Malcolm y Angus), se instalaron en Sídney. En Europa se quedó Alex, que ya por aquel entonces era músico, tocaba el saxo y el trombón, y fue el principal artífice para que sus hermanos se inclinasen por la rama de la música.

El difunto George Young fue el primero en experimentar profesionalmente con la música. Junto a su amigo Harry Vanda fundó los Easybeats, una de las primeras bandas australianas de éxito, número uno en 1968 en las listas de medio mundo con "Friday on my mind". El tipo de música que hacían era un pop ligero, similar a lo que The Beatles tocaban por esos años. La experiencia fue fundamental para hacer nacer la pasión por la guitarra en otros dos hermanos de George: Angus y Malcolm.

asi al mismo tiempo, su hermana Margaret usaba sus ratos libres investigando los discos americanos de Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly y Chuck Berry. No pasaría mucho tiempo sin que sus hermanos menores se desvivieran por Berry, especialmente forma de ejecutar la guitarra y su coqueto duck walk.

Mientras los fundadores de los Easybeats se convertían en los reyes de la escena musical australiana gracias a su compañía, Albert Productions, los menores de los Young comenzaron a organizar sus primeros grupos con sus compañeros de clase.

Malcolm empezó a tocar la guitarra, abandonando la acústica y dedicándose de lleno a la eléctrica, hecho que le permitía al pequeño Angus apoderarse de los instrumentos que su hermano dejaba de lado. Empezó en un grupo llamado Beelzebub Blues, posteriormente fue componente de otra banda llamada Velvet Underground (no confundir con la banda americana del mismo nombre comandada por Lou Reed), pero no lograron trascendencia alguna. Además colaboró en 1972 en algunos trabajos del grupo de su hermano mayor George.

La misma ansiedad por tocar hizo que, con sólo 17 años de edad, Angus forme su grupo Kantuckee. Por aquellos días, una vez que volvía a casa del colegio, Angus llegaba a los ensayos de su grupo todavía enfundado en su uniforme escolar. Su hermana Margaret pronto le sugeriría que los atuendos colegiales le serían más originales a la hora de salir a tocar, a modo de atracción.

Angus encontró su primer y único trabajo en su vida como impresor para una revista pornográfica. Sin embargo, en 1973, recibe la llamada de Malcolm para unirse a un nuevo proyecto.

The Easybeats fue una banda de rock australiana fundada en Sídney a finales de 1964 y disuelta a finales de 1969.

Son recordados como la mejor agrupación australiana en la década de los 60s y la primera de dicho género de ese país en lograr un hit a nivel internacional, con su clásico de 1966 "Friday on My Mind" (previamente el grupo de folk-pop, The Seekers, tuvieron éxito internacional en 1965 con otro estilo musical).

Aunque no pudieron repetir el gran éxito que lograron en su país adoptivo (Australia), si tuvieron una importante repercusión en Europa con su enérgico pop rock de garaje con influencias rhythm and blues, pop barroco y música psicodélica.

The Easybeats para 1965 fueron un fenómeno en su país natal y editaron su primer LP llamado Easy, en septiembre de ese mismo año. Se considera un buen álbum en el cual se nota su influencia por el beat británico. En este disco destacan "For My Woman", "She's so Fine", la balada "Girl on my Mind" y el tema compuesto por Snowy "I'm Gonna Tell Everybody".

Durante 1965 y 1966 el grupo edita un éxito tras otro en Australia, con sencillos como "Wedding Ring", "Sad and Lonely and Blue", "Women", "Come and See Her", "I'll Make You Happy", "Sorry", entre otros y también edita los LP It's 2 Easy y Volume 3.

En un inicio, las composiciones fueron primariamente escritas por Stevie Wright en colaboración con George Young, con características copiadas del sonido de Liverpool, en particular de sus primeros álbumes.

"For My Woman", su sencillo debut, se lanzó en marzo de 1965, en un estilo de un punk bolero de garaje, presentando a Wright en una especie de lamento o agonía, acompañado por un ritmo cadencioso blues en las partes de guitarra, aspecto que recuerda a los Kinks en sus inicios.

“She´s So Fine”, su segundo sencillo, salió a la venta dos meses después, llegando al número 1 en listas de su país.

Su primer álbum, llamado Easy salió a la venta en septiembre de 1965, altamente influenciado por los Hollies (especialmente en el estilo musical de la guitarra de Tony Hicks), y en menor grado, inspirado en The Beatles.

La combinación de la potente voz de Wright, y la energía instrumental de sus compañeros, hicieron de Easy uno de los mejores álbumes que llegaran con la Invasión Británica. Aún hoy en día se sigue editando oficialmente fuera de Australia.

Esta situación los convirtió en los verdaderos reyes del rock and roll de su nación, para el verano de 1965, con 8 temas en el Top Ten de sencillos, en sólo año y medio.

El grupo se separó a finales de 1969. Allí fue cuando Vanda y Young se dedicaron a producir a músicos como AC/DC, John Paul Young (artífíces del hit "Love Is In The Air"), y al propio Stevie Wright. Muchos años más tarde este dúo compositivo se estableció como Flash And The Pan, y conseguirían un éxito local con "Waiting For The Train".

Para el año 1986, The Easybeats con sus miembros originales se reunieron para realizar una serie de conciertos por Australia, para nunca volver a encontrarse. La exitosa gira nacional duró 6 meses, a partir de octubre de dicho año.

Sin duda el mundo del Rock nunca se olvidará de est gran músico que tuvo mucho que ver con el éxito de la famosa y vigente banda AC/DC.