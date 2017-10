De Vido a un paso de la cárcel: Mañana se vota el desafuero

Tras una reunión que sostuvo esta tarde 24/10 la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, se llegó a la conclusión de desaforar a Julio De Vido, quien tiene dos pedidos de desafuero, emanados por los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio.

Pablo Tonelli, titular de la comisión, declaró que confía que el desafuero se vote "por amplio margen", y pronosticó que tras la sesión de este miércoles, el ex ministro kirchnerista pasará "la noche en el penal de Ezeiza". Otros que declararon fueron los diputados Juan Carlos Giordano y Pablo López (ambos del FIT), quienes manifestaron la decisión de su bloque de votar a favor del desafuero, asegurando que "De Vido tiene que ir preso", tras lo cual cuestionaron "la corrupción y los negocios del kirchnerismo" con empresas, como por ejemplo, las de Franco Macri.

Por su parte, el Frente para la Victoria, con 9 integrantes en Asuntos Constitucionales, en medio de fuertes tensiones, discutió desde las 14 en paralelo su postura "unificada", reunido en el despacho del jefe del bloque, Héctor Recalde. Sin embargo, no lograron definir qué postura tomarán mañana.

Del mismo modo, se supo que el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional le pidió a la Cámara de Diputados que "espere 15 días aproximadamente" para avanzar con el pedido de desafuero en su contra, "para que el propio sistema de justicia convalide o corrija las decisiones" que motivaron dicha solicitud.

Con este dictámen, el pedido de desafuero de De Vido será tratado mañana en una sesión especial, que fue convocada hoy por el oficialismo, y en la que se prevé que Cambiemos, con el apoyo del massismo, de algún sector del peronismo, y de la izquierda, logre la expulsión del ex Ministro de la Cámara.

"Es un escándalo jurídico"

El diputado Julio De Vido, por medio de un escrito de sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, enfatizó que el proceso de desafuero a la cual es sometido en la Cámara de Diputados es un "verdadero escándalo jurídico".

En su escrito, los abogados de De Vido anticiparon que se reunirán con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, negaron que De Vido esté en condiciones de obstruir las investigaciones que lleva adelante la Justicia, tal como advirtieron los jueces Rodríguez y Bonadío en sendos pedidos de desafuero.

Para 'resaltar' la supuesta capacidad de influencia del Sr. De Vido, los magistrados hicieron especial referencia a su condición de Presidente de la Comisión de Energía de esta Honorable Cámara y, secundariamente, a la banca legislativa que aquél ocupa -indicaron los letrados-. Atento la renuncia al Cargo de Presidente de Comisión y la solicitud de licencia en el cargo de Diputado Nacional instada el día de ayer, aquel "escenario" que consideraron los Jueces de la Sala II (de la Cámara Federal) es actualmente inexistente y, por tanto, sus consideraciones quedan aun más vacías de contenido que antes", cita el texto.

"No sale nunca más"

Quien también se refirió al ex Ministro de Planificación Julio De Vido, fue la diputada Elisa Carrió, quien ayer en una entrevista en el programa Desde el Llano enfatizó que De Vido "no sale nunca más". “Así como cuestionamos el rol de la justica yo quiero reivindicar a la sala actuó sobre De Vido… De Vido ya fue, ya se fue de licencia y falta que vaya preso. O renuncia o se vota el desafuero. Cuando él mismo me hizo un juicio yo renuncié a la banca para ser una ciudadana común, pero lo cierto es que va preso” sentenció.