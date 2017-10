Durán Barba: "Cristina apareció como candidata del PRO"

El asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba no perdió ninguna elección con Mauricio Macri desde que ganó por primera vez la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta las legislativas del domingo pasado. Sin embargo, reveló que la última campaña electoral fue la “más difícil” de su vida. En verdad, el oficialismo no tenía logros económicos significativos que mostrar, se venían aumentos desde el día posterior a los comicios y el candidato en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, fue prácticamente forzado a postularse y no tenía el carisma con el que sí contaba María Eugenia Vidal, a quien se ubicó como principal figura de campaña. Aún así, Cambiemos logró un amplio triunfo en todo el país dando vuelta elecciones perdidas en las PASO como en Santa Fe y Buenos Aires.

En declaraciones anoche (24/10) en el programa Los Leuco, de TN, Durán Barba confesó: "La de la provincia de Buenos Aires fue la campaña más difícil que enfrenté en toda mi vida", dijo.

El ecuatoriano también se refirió al caso Santiago Maldonado y defendió a Patricia Bullrich: “Actuó con demasiada transparencia", opinó sobre dichos que tuvo la ministra de Seguridad cuando la oposición comenzó a acusar a la Gendarmería Nacional de haber desaparecido forzadamente a Maldonado. "La Gendarmería no es una fuerza represiva que obedece a un aparato. La Gendarmería no está pensando en desaparecer a nadie", agregó.

Durán Barba definió a la última semana de las elecciones como "muy desafortunada" ya que "todos sabemos lo que pasó y no creo que haya sido planificado pero apareció Maldonado". Por ello, resaltó que esta campaña lo emocionó mucho y que tenía mucho "nerviosismo". En ese sentido, admitió que cuando subió al escenario junto a los triunfantes candidatos de Cambiemos el domingo pasado era la primera vez que lo hacía, tanto acá como en otro país.

Por su parte, calificó a Macri como "la nueva izquierda" y lo comparó con el presidente francés Emmanuel Macron.

Luego, criticó la estrategia de campaña de Cristina Kirchner: "El problema de Cristina fue que apareció como candidata del Pro. Modesta, como gente común, y de a poco le salió su naturaleza, era otra vez autoritaria, otra vez vertical".

"Incluso cuando hace ese primer acto con la gente del pueblo que sube espontáneamente, a poco les decía 'compañero'. No, no, no, cuando Macri visitaba a la gente en la calle, en la casa, no los conocía, y a nadie les decía 'compañero'. Una campaña debe tener estrategia, una ruta. ¡No puedes empezar 'desperonizando' la campaña y cantando la marcha peronista! Una u otra. Ese es el principal error de Cristina. Porque al dar un mensaje u otro despista a la gente", analizó el asesor político.

Como principal figura de la campaña bonaerense, Durán Barba elogió a María Eugenia Vidal: "Transmite lo que es; a veces en la campaña se deprime, se enoja (...) la campaña estuvo maravillosamente conducida por María Eugenia".

Pero también elogió a los dos candidatos a senadores bonaerenses Esteban Bullrich y Gladys González: "Los candidatos de María Eugenia no eran espectaculares pero eran geniales, el trabajo que hicieron en radios, en pueblos, en sitios, fue espectacular, fue muy bueno". E ironizó: "Bullrich pretende ser la nueva encarnación de Sarmiento".