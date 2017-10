De Vido: A minutos de la sesión, los K debaten si lo respaldan o no

A las 11.30 están citados los diputados para la sesión donde se debatirá el desafuero de Julio De Vido. A las 11.15, el bloque del Frente para la Victoria brindará una conferencia de prensa donde anunciará cuál será su postura con respecto a la votación. Será apenas finalice la reunión que se desarrollaba esta mañana con unos 45 diputados K y que encabeza el titular de la bancada, Héctor Recalde.

Hasta el momento, sólo la diputada María Emilia Soria dijo que no apoyará a De Vido. Sobre el resto de los legisladores no se sabe a ciencia cierta cuál será su posición, puesto que lo definen por estas horas pero trascendió que será decisivo un llamado de Cristina Fernández para ordenar la votación, aunque no todos le responden. Hay diputados que hoy integran el FpV que sólo oyen a sus gobernadores, algunos tuvieron estrecho vínculo con De Vido, otros no.

José Luis Gioja había dicho que “hay que hacerle caso a la Justicia”, en relación a los pedidos de desafuero, pero se desconoce cómo votará.

La reunión de hoy de los diputados K es en verdad una continuación de la realizada ayer cuando sesionaba la Comisión de Asuntos Constitucionales que dictaminó a favor del desafuero y que terminó sin una definición.