"Francisco está muy conmovido por el drama humano de los Maldonado"

El papa Francisco volvió a enviar señales de apoyo a la familia de Santiago Maldonado, tras el hallazgo del cuerpo en orillas del río Chubut.

Según el periodista Nelson Castro, quien se encuentra en Roma luego de asistir a una audiencia, confirmó que la familia del joven será recibida, "en principio, el 20 de diciembre".

La reunión se terminó de confirmar a través de un llamado que recibió la madre de Santiago, Stella Maris Peloso, del propio Francisco.

"Efectivamente, va a recibir a los Maldonado en diciembre. La historia es así: por supuesto, sigue con atención extrema lo que sucede en Argentia y, por supuesto, siguió el tema (Santiago) Maldonado.

Y hace unos veinte días le llegó una carta por WhatsApp. Luego, vino un sacerdote de Buenos Aires, que le acercó la misma carta.

El papa está muy conmovido por el tema de los Maldonado y (en ese sentido) llegó la respuesta, dando idea de la solidaridad del papa, y una invitación, en principio, para el 20 de diciembre, pero eso no está confirmado.

Eso fue fuerte porque el tema Maldonado estaba presente y acá se siguió con mucho interés, porque obviamente se sabía de este interés que el papa había tenido por el caso.

Esto lo ha conmovido muchísimo. Fundamentalmente, el drama humano, aunque también el tema político", contó al aire de radio Continental, donde conduce 'La mirada despierta'.

Como dato de color, el neurólogo sumó un detalle nada menor: "Pude hablar con el papa. Fue algo realmente conmovedor. Después de la audiencia, bajó a saludar a los enfermos y luego vino a nosotros.

'Hola, Nelson. ¿Cómo le va? ¡Qué alegría tenerlo aquí! Usted me debe algo: debe escribir el libro sobre la enfermedad de los papas. Y le sugiero que no demore mucho abocarse, empezando por mí', me dijo".