Por apretar a Holan, ordenaron la detención de ‘Bebote’ Álvarez

A tan solo 24 horas del partido que animarán Independiente frente a Nacional de Paraguay que corresponde a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2017, la Justicia emitió a última hora del martes 24/10 una orden de detención para uno de los líderes de las facciones de la barrabrava de Independiente, Pablo ‘Bebote’ Álvarez, luego de la “extorsión” al entrenador Ariel Holan, a quien le reclamó dinero para viajar a alentar al equipo.

Cabe recordar que una vez que ‘Bebote’ Álvarez se presente ante la Justicia, el juez Luis Silvio Carzoglio, definirá si el jefe de los violentos va preso o continúa en libertad, según una nota publicada en Diario Popular.

Horas antes de este pedido de detención, el líder de la barrabrava del 'Rojo' negó los cargos en su contra y acusó al presidente del club Hugo Moyano, y su hijo Pablo, de “inventar toda una historia” para meterlo “preso”.

“No, de ninguna manera lo privé de su libertad. No le crucé ningún auto. Estaba en una moto, lo saludé, él bajo la ventanilla y me invitó a subir a su auto. Yo acepté para que no nos saquen foto y no comprometerlo”, contó Álvarez su versión sobre los hechos ocurridos el jueves pasado, a la salida del entrenamiento en el predio de Villa Domínico.

En declaraciones realizadas a Radio ‘Larz.com.ar’, Álvarez explicó que le preguntó a Holan si podría colaborar para que la barrabrava viaje al Mundial de Rusia, aunque solo “si tiene ganas”.

“Nadie está obligado a colaborar. Tiene que decir que no quiere colaborar y listo”, sostuvo.

Y completó: “La dirigencia me quiere ver preso. Independiente no está bien económicamente, las cosas se hacen mal, todo se hace para beneficio de la familia... Me refiero a Moyano”.

Por otro lado, el entrenador de Independiente descartó que vaya a dimitir luego del apriete de la barrabrava del club por dinero, al tiempo que remarcó que su “foco” está en llevar al “Rojo” a recuperar el cetro de “Rey de Copas”.

Previo a viajar rumbo a Asunción, Holan habló por primera vez luego de la violenta situación que sufrió el último jueves, con Pablo 'Bebote' Alvarez, líder de la barrabrava de Independiente.

“No tengo nada que callarme, ni nada que hablar, las cosas deportivas son mi problema. Tengo que hacer foco en lo que tengo que hacer, que es éste partido que es muy importante para Independiente”, inició su descargo en diálogo con Fox Sports.

Y enseguida agregó: “¿Pero qué voy a renunciar? Qué apriete ni apriete, pregúntame de fútbol, de lo otro no me preguntes más porque está en manos de la Justicia y de los abogados”.

El abogado de Holan, Gabriel Lezzi, informó que ‘Bebote’ Álvarez no podrá acercarse a menos de 200 metros del entrenador y que esa medida rige en Buenos Aires y también en Paraguay, donde Independiente se presentará este miércoles ante Nacional de Asunción, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con esa misma perimetral, el barra tampoco podrá aproximarse a ninguno de los integrantes del cuerpo técnico de Independiente ni a sus respectivos familiares.

Pablo ‘Bebote’ Álvarez, que el mismo martes se notificó de la medida en la Comisaría 1ra. de Avellaneda, protagonizó el jueves pasado una amenaza hacia Ariel Holan en reclamo de 50 mil dólares para financiar el viaje de un sector de la barra a Asunción.

El episodio comenzó en el Acceso Sudeste, en las cercanías del predio Santo Domingo, de Villa Domínico, cuando Holan volvía de la práctica en auto con uno de sus ayudantes de campo y un amigo. En ese momento, fue interceptado por otros tres vehículos y dos motos de apoyo; ‘Bebote’ bajó de una de ellas y se metió a la fuerza en el coche del entrenador para perpetrar la amenaza.

El titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, radicó la denuncia de oficio en la Fiscalía General de Lomas de Zamora y Holan declaró el sábado ante la justicia, que determinó una custodia sobre el técnico y su grupo familiar.