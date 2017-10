¿Se rompió la alianza entre la línea dura saudita y la familia real?

El martes 24/10, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo que su país se volverá más "moderado" y "abierto", y prometió "erradicar" la ideología radical islamista del reino del Golfo. "Estamos volviendo a ser lo que éramos - un país de islam moderado que está abierto a todas las religiones del mundo", dijo el hombre de 32 años durante una conferencia de inversiones en Riad. "Erradicaremos los remanentes del extremismo muy pronto... Representamos las enseñazas y principios moderados del islam", agregó el príncipe heredero.

Recordemos que en septiembre, el Gobierno saudita emitió un decreto que anuló la prohibición a que manejen las mujeres. Algunas autoridades han deslizado que el Gobierno podría pronto permitir también las salas de cine, explica el portal Deutsche Welle. Bin Salman defendió los esfuerzos del Gobierno por llevar adelante reformas aduciendo que antes el país no era así. Sus comentarios, más el permiso a conducir a la mujer, son una amenaza al estatus y las opiniones de los tradicionalmente poderosos clérigos de Arabia Saudita, escribió DW. Además de esta reforma cultural, hubo otras -tanto económicas como culturales-, en los últimos meses, inimaginables durante las décadas recientes. Entre ellas, está la creación de un centro islámico encargado de monitorear las interpretaciones de las enseñanzas del profeta Mahoma para evitar que sean usadas para justificar la violencia y el terrorismo.

En entrevista con el diario británico The Guardian, bin Salman agregó que el estado ultraconservador no había sido "normal" durante los últimos 30 años, echándole la culpa a las rígidas doctrinas que gobernaron a la sociedad como reacción a la revolución iraní, con la que sucesivos líderes "no habían sabido lidiar".

"Lo que pasó en los últimos 30 años no es Arabia Saudita. Lo que pasó en la región en los últimos 30 años no es el Medio Oriente. Luego de la revolución iraní en 1979, la gente quería copiar ese modelo en diferentes países, uno de ellos es Arabia Saudita. No sabíamos cómo lidiar con elllo. Y el problema se expandió por todo el mundo. Ahora es hora de librarnos de ello", dijo, en una cita fuertísima, bin Salman a The Guardian. Por eso, el príncipe heredero explicó que el plan ahora es "volver a lo que seguíamos - un islam moderado abierto al mundo y a todas las religiones. El 70% de los sauditas son menores de 30 años, no desperdiciaremos 30 años de nuestra vida combatiendo pensamientos extremistas, los destruiremos ahora y de inmediato", dijo bin Salman.

Según Martin Chulov de The Guardian, el príncipe heredero consolida su autoridad, haciendo a un lado a los clérigos que cree que no lo apoyan y demandando lealtad sin cuestionamientos de autoridades máximas, a los que les confió un programa a 15 años que tiene como objetivo revisar la mayoría de los aspectos de la vida en Arabia Saudita. Un punto clave: según Chulov, ha sido central para llevar a cabo las reformas que se rompiera la alianza entre los clérigos de línea dura que desde hace mucho tiempo definen el carácter nacional y la casa de Saúd, la dinastía de la familia real de Arabia Saudita. "La escala y alcance de las reformas no tiene precedentes en la historia moderna del país y hay preocupaciones de que una base profundamente conservadora se opondrá a lo que es efectivamente una revolución cultural - y de que el reino no tiene la capacidad para llevar a cabo sus ambiciones económicas", escribió Chulov.

Ese mismo martes, bin Salman prometió que el reino del Golfo creará una ciudad desde cero en la costa noroeste del país. El proyecto, llamado NEOM (abreviación de Nuevo Futuro), costará US$ 500.000 millones y procura obtner inversiones para una ciudad que funcionará completamente con energías alternativas y estará gobernada por regulaciones separadas del resto del país. "Vamos a construir algo más grande que la Gran Muralla China, pero con placas solares. Va a haber más robots que personas", la describió bin Salman. La creación del proyecto NEOM está dentro del plan económico Visión 2030, cuyo objetivo es diversificar la economía saudita centrada casi exclusivamente en los hidrocarburos.