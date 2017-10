"El PRO no es malintencionado pero tiene 1 solo ojo"

Daniel Arroyo ya es diputado nacional electo para el período 2017-2021 pero su prioridad hoy día es insistir en la necesidad de construir una alternativa al vigente esquema económico (ya que no existe el plan económico), que considera muy desparejo, con sectores que mejoran su competitividad pero otros no, y en esta categoría queda el 60% del capital humano argentino.

"No es nuevo, ya lo he expresado: hay 4 Argentinas. La Argentina de la pobreza estructural, el que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, recibe planes sociales, 25% de la sociedad. Otra Argentina es la del empleo informal, vulnerables que viven de la changa pero se autosostienen, 35%. Entre esas 2 Argentinas tenés el 60%. Un 25% es pobreza estructural, el otro es un tema de trabajo precario", dice el legislador electo.

Arroyo es un convencido de que se aproxima un 3er. ciclo histórico en la historia argentina contemporánea, luego de los conocidos recorridos que inauguraron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, uno iniciando la clase media y el otro consolidándola con el trabajador industrial. "Yo quiero participar de este que viene", confiesa Arroyo,. Aunque no están muy definidas aún las características de ese 3er. ciclo, no es el 3er. movimiento histórico que Juan Carlos Portantiero imaginó para Raúl Alfonsín en los días exitosos del inicio de la transición democrático posdictadura. La UCR privilegió una construcción diferente que la ha llevado, con el transcurso del tiempo y menguada y todo, al PRO, en una aproximación definitiva.

De lo que sí se encuentra convencido Arroyo es que para que resulte exitoso ese 3er. ciclo socioeconómicocultural y político no puede instalarse por una ruptura con lo que hay, que se llama Cambiemos.

"La clave consiste en salir de la predestinación pendular que parece padecer la sociedad argentina. Hay que construir una alternativa razonable y que empalme no que rompa. No se puede llegar al poder por crisis del gobierno presente", reflexiona.

Arroyo dice que Cambiemos, y en especial el PRO, merecen consideración: "Es un partido de derecha democrático. No es mi lugar pero esa definición merece respeto. El problema es que tiene una visión incorrecta porque es el reciclaje de la teoría del derrame, que ya falló en los años '90. El PRO considera un mercado perfecto al que aborda con un enfoque individualista, y yo creo en los procesos colectivos y un Estado corrigiendo las asimetrías que provoca el mercado. Pero no le quito mérito a la experiencia de Cambiemos".

Luego, el integrante de 1Pais considera que el PRO "no entiende a la economía informal, los nichos socioeconómicos que viven de las changas y/o planes sociales, los asalariados de ingresos bajos. No creo que el PRO/Cambiemos sea perverso ni malintenciado pero sí que su visión tiene 1 único ojo. No le duele el otro".

Arroyo dice que intenta un análisis equilibrado de la gestión de Mauricio Macri: "Ha reactivado la obra pública y 600.000 personas salieron de la pobreza pero aumentó la indigencia que ya es 7% en el conurbano. Hay un tema que me resulta prioritario: en la Argentina tiene que garantizarse comer barato. Somos productores de alimentos, por lo tanto es inadmisible que haya gente que pase hambre. Puede faltar cualquier cosa menos alimentos, y ante los casos de carencia tiene que ocuparse el Estado. Por eso es decisivo lo de la emergencia alimentaria. Está bajando el consumo de leche, hay más gente en los comedores comunitarios y hay más chicos en los comedores escolares. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares. Alimentos, no".

También le preocupa la mortalidad infantil y el resto del sistema de prevención sanitaria: "No veo una estrategia en Cambiemos. En verdad, un sistema de salud pública eficiente debería funcionar como un salario intangible. También una buena educación pública y una cobertura alimentaria. Los ingresos no tangibles generan sociedades con mejor calidad de vida, más satisfechas, con mejor convivencia. El desafío verdadero del gasto público y la búsqueda de eficiencia en la asignación consiste en esto: en que resulten ingresos no tangibles".

Arroyo recuerda que del municipio La Matanza al municipio San Isidro hay escasos 40 minutos de distancia, y simbolizan la grieta del conflicto social que hay que reducir cuanto antes porque no se puede jugar con fuego.

En el análisis de Arroyo faltan 2 Argentina, el 40%.

"Hay un 35% de clase media que es trabajo formal, público o privado. El kirchnerismo subió mucho el salario del sector público, entonces hay un trabajador estatal de clase media. Y después tenés un 5% de clase alta: las 4 Argentinas. Es posible reordenar esta pirámide pero se precisa una década de trabajo inteligente. La dirigencia política es responsable, por falta de voluntad, del deterioro. Desde hace años que nuestros líderes no están a la altura de los problemas que ellos mismos provocan".

Algo más: "Cambiemos no entiende a las 2 Argentinas de abajo, las más pobres. A la clase media la registra pero la condena al derrame. El Gobierno podrá conseguir inversiones para soja, minería, sector financiero, pero va a aumentar la pobreza si no se mueve la industria, la textil, la metal mecánica, el comercio. No es cierto lo del derrame en Argentina donde sin Estado no hay desarrollo pero Cambiemos hizo la mejor campaña electoral y Cristina provoca hartazgo".