"No tomo alcohol", la irónica respuesta de Carrió a De Vido

Antes de entregarse en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenido, Julio De Vido le dedicó el espectáculo a Elisa Carrió. "Mándenle champagne", pidió irónicamente el exministro K, quien fuera desaforado unas horas antes, respecto de su principal denunciadora.

Ni lenta ni perezosa, 'Lilita' retrucó. "Que no me manden, porque no tomo alcohol", disparó a través de Twitter.

"Qué champagne, qué caviar..." había festejado la co-fundadora de Cambiemos la semana pasada ni bien salió el pedido del juez Luis Rodríguez, que se ejecutó este miércoles.

"Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia", completó luego en otro tuit, para luego promocionar su participación por la noche en el programa 'A 2 voces', por el aire del canal TN.

De Vido se presentó en tribunales para quedar detenido luego de que la Cámara de Diputados lo dejara sin inmunidad de arresto casi por unanimidad. De esa manera, eludió el operativo periodístico montado en la puerta del edificio en el que vive, en la Capital Federal.

El desafuero y la detención se produce en el marco de una causa que lo investiga por la malversación de fondos destinados a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

