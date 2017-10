Se quebró el FpV: 6 diputados K votaron a favor del desafuero

Si bien el bloque kirchnerista había anunciado que no bajarían al recinto para el tratamiento y votación del desafuero de Julio De Vido para “no convalidar lo que entendemos es una persecución a los opositores”, según declaró esta mañana el presidente de la bancada, Héctor Recalde, seis diputados del Frente para la Victoria sí concurrieron a la sesión y, de hecho, votaron a favor de quitarle los fueros al ex ministro de Planificación.

Se trata de María Emilia Soria y Luis Bardeggia (Río Negro), Miriam Gallardo (Tucumán), Ana Llanos (Chubut),y los sanjuaninos Daniela Castro y Ramón Tovares.

De este modo, el Frente para la Victoria quedó virtualmente fracturado, lo cual es un dato importante no sólo por el caso del ex funcionario tratado hoy, sino por lo que puede llegar a ocurrir en futuras votaciones. En principio, es una victoria para Cambiemos.

Soria fue este miércoles (25/10) la portavoz de los cinco legisladores del Frente para la Victoria-PJ que alzaron la mano para avalar el desafuero de Julio De Vido. Última oradora de la sesión, la rionegrina comenzó: “Esta diputada viene a sentarse a su banca a acompañar el pedido de desafuero conforme manda la Constitución y la ley”.



“Vengo a cumplir con lo que sostuve el pasado 26 de julio”, recordó Soria, al referirse que el día que se trató sin éxito la expulsión del ex ministro, “el oficialismo intentó torcer la interpretación de la Ley de Fueros, tratando de avanzar con un pedido a pesar de no tener el pedido formal del juez”. Entonces, reconoció que “hoy es otra la situación, desde el punto de vista formal y jurídico”.



Sin embargo, sostuvo que “ninguno desconoce que el diputado Julio De Vido ya fue perseguido y condenado por un conglomerado de medios que obedecen al poder real detrás de este gobierno”. “A nadie sorprende la precisión quirúrgica con que tres días antes de las elecciones se montó el pedido de desafuero que tratamos”, agregó.



A pesar de su voto, la legisladora cargó contra el oficialismo ya que “hay quienes añoran que votemos en contra así se les alarga la novela que montaron, así les rinde un poco más la construcción mediática de su condena anticipada. Así pueden seguir distrayendo al pueblo argentino de los problemas que realmente aquejan”.



“Si no se hablara de De Vido, hablaríamos de los precios, de la inflación, de la falta de empleo, de la deuda descontrolada, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, enfatizó y consideró que “esta maniobra tiene por finalidad distraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene”.



Hacia final, dijo que debía “reconocer que el pedido se ajusta a las previsiones de ley”, por eso “voy a votar afirmativamente el pedido de desafuero”. Agradeció a sus compañeros de bancada “que entendieron por qué hoy debía estar acá”.



“Yo nací en una casa peronista y aprendí dos cosas: a no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”, remató.





