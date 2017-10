Vidal: "Ahora no hay impunidad ni privilegios para nadie"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dijo este miércoles (25/10) que esperaba la detención del ex ministro kirchnerista Julio De Vido, y afirmó que es una "señal" de que el país está cambiando para que no "haya privilegios para nadie".



"Todos los argentinos sabíamos que esto iba a pasar hoy. Pero una cosa es saberlo y otra es verlo", dijo Vidal en una entrevista con el canal de televisión El Trece, en referencia a la detención de De Vido, quien esta tarde se entregó en Comodoro Py tras ser desaforado en el Congreso.



"Todos somos iguales ante la ley y tenemos que responder por lo que hagamos", agregó la gobernadora, y dijo: "Un país sin Justicia no es un país posible".



Según Vidal, el Congreso hoy decidió "que no haya privilegios", en referencia a la votación de Diputados en la que se decidió el desafuero del ex ministro kirchnerista. "La política decidió no intervenir más en la Justicia", dijo Vidal.

"Esto demuestra que ahora no hay impunidad ni privilegios para nadie, que todos somos iguales ante la ley", afirmó.

Vidal subrayó que esta decisión, a pocos días de las elecciones legislativas que dieron la victoria a Cambiemos, no significa que haya sido una maniobra política y defendió que ahora los jueces "saben que pueden hacer lo que ellos creen justo, sin aprietes ni presiones".



"Las pocas veces que yo he hablado con jueces fue para pedirles que avancemos con las investigaciones sobre el narcotráfico. Nunca los llamé por una causa de corrupción o denuncia sobre mi gobierno o gestiones anteriores", concluyó la gobernadora.