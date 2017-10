Adiós al pionero del rock and roll

El legendario cantante, compositor y pianista de blues Fats Domino, autor de éxitos como "Blueberry Hill" o "I'm Walkin'", murió este miércoles 25/10 a los 89 años.

El mítico pianista con influencias del boogie-woogie (un estilo de blues basado en el piano, generalmente rápido y bailable. Se caracteriza por la ejecución con la mano izquierda de determinadas figuras) , el blues y el rock and roll fue descubierto en 1948 en el Hideway Club. Domino vendió más de 65 millones de álbumes y recibió un Grammy a toda su carrera en 1987.

Nacido en la cuna del jazz el 26/02/1928, Antoine Domino tenía antecedentes musicales en su familia de raíces criollas ya que su padre era violinista y su cuñado tocaba la guitarra.

Siendo un adolescente fue a la caza de oportunidades en los clubs de Nueva Orleans, donde por su destreza a las teclas se le puso el apodo Fats quizá como referencia al famoso pianista Fats Waller o tal vez como chiste sobre su peso ("fat", gordo en inglés).

Cuando Fats Domino se sentaba frente al piano podía mezclar varios estilos al mismo tiempo como esencias de rhythm and blues, ritmos contagiosos de boogie-woogie y hasta inclusive el gran jazz de Nueva Orleans.

En 1968 editó el álbum "Fats is Back", que incluía dos versiones de The Beatles, y en las siguientes décadas siguió dando conciertos con esporádicas novedades discográficas.

Con esa base y siempre acompañado por los floridos y elegantes arreglos de viento de su ciudad, Fats Domino dio forma a su característica y primitiva mirada al rock and roll, alejada del tono salvaje y acelerado de Chuck Berry pero que rápidamente alcanzó la fama y cuyo primer éxito fue el single "The Fat Man" (1949).

De la mano del trompetista, productor y compositor Dave Bartholomew, su gran compañero de aventuras musicales, Fats Domino tuvo su época de gloria con la célebre compañía Imperial Records, con la que editaría su primer disco de larga duración "Carry on Rockin'" (1955).

Fats Domino siempre se mantuvo de forma estable con su estilo musical, perfectamente reconocible en otras populares canciones como "Blue Monday" o "Walking to New Orleans" y con el que influyó en gigantes de la música como Elvis Presley o The Beatles ("Lady Madonna" fue una declarada prueba de amor al arte de Fats Domino).

Un hecho muy importante en la vida del músico fue que en 2005, Domino fue dado por desaparecido tras el huracán Katrina en Nueva Orleans.

Cuando el catástrofe se acercó a la zona, Domino decidió permanecer en el estado con su familia, debido a la precaria salud de su esposa. Su casa, estaba situada en el distrito de Lower 9th Ward de Nueva Orleans, una zona que sufrió una gran inundación. El 1/09, su agente Al Embry comunicó que no había oído a Dominó desde que comenzaron los efectos del huracán. Más tarde, en ese mismo día, la CNN divulgaba que había sido rescatado en helicóptero por el servicio de guardacostas. Al parecer todo fue gracias a su hija, la cantante de gospel Karen Domino White, que lo identificó por una foto mostrada en aquella cadena de televisión. La familia Domino había sido trasladada al refugio de Baton Rouge. El Washington Post divulgó que el viernes, 2/09, los Domino en un apartamento, regresaron a su hogar el 15/10. Parece ser que su casa fue saqueada durante la ausencia: de sus 21 discos de oro, solamente quedaron tres.

"No estaba muy nervioso (...). Tenía vino y un par de cervezas conmigo. Estaba bien", señaló el pianista.

Un año después lanzó el disco "Alive and Kickin" y en 2007 se publicó el álbum tributo "Goin' Home", que incluía versiones de Fats Domino interpretadas por John Lennon, Tom Petty, Elton John, Randy Newman o Willie Nelson.

Contemporáneo de Elvis Presley, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, Domino fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. Ocupa el segundo lugar, detrás de Presley, entre los artistas más vendidos, gracias a una seguidilla titánica de 11 canciones en el Top 10 entre 1955 y 1960.

Así es como la figura de Fats Domino permanece, no sólo en su natal Crescent City sino en todas partes. Como uno de los insustituibles pioneros del rock 'n' roll, The Fat Man no merece menos.