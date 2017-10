Elisa Carrió: "De Vido arreglaba todo con los empresarios "

“No lo podía crecer fueron tantos años que hoy yo estaba media conmocionada en la Cámara. Hoy es un día histórico. Yo sentía que esto nunca iba a pasar… es como si se hubiera caído Jericó”, comenzó diciendo Elisa Carrió al comienzo de la entrevista sobre Julio De vIdo.

“Ya agarramos lo principal y yo voy por recuperar lo robado. ´Él por su parte siempre quiso meterme preso, añadió.

La Diputada Nacional consideró que De Vido debería hablar de todo lo que le robó a la Nación y además sostuvo que esta justicia era casi imposible para poder lograr la carcelación de este hombre.

“Nosotros también denunciamos a Héctor Caselli”, afirmó la mujer.

“De Vido sabe todo". La mujer declaró que él era quien le pedía la plata y era quién arreglaba todo con los empresarios.

“De Vido es más importante que Cristina”, dijo Carrió digo esto porque en la parte más grosa donde se arma la matriz del saqueo, donde después yo renuncio y donde yo ya había denunciado en Aysa la materia de saqueo De Vido es más importante que Cristina.

“De Vido arreglaba todo con los empresarios y les pedía plata. Él está en el pacto organizado con Irán”.

“Él es el gran coimero en nombre del Estado y él nunca pensó que iría preso”, remarcó la Diputada.

“Quiero agradecer a Dios y al Periodismo”, palabras textuales de la Diputada en alusión al tema de Julio De Vido.

De Vido se acordó de usted cuando fue preso, dijo el conductor.

“Si pero yo no tomo alcohol”, retrucó Carrió.

“Pregúntenle a los Sindicalistas y a los empresarios. Había políticos que iban a verlo de De Vido para conseguir obras y yo conseguí escrituras sobre el tema de la hidrovía y había Diputados que se hablaban entre sí, decía acerca de la situación de De Vido.



Por otro lado, la mujer habló acerca del juez argentino, Ricardo Lorenzetti.

lorenzetti.jpg

“Le quiero decir a la Sociedad que no se garantice la impunidad de nadie, sobre Lorenzetti.

“A Lorenzetti le digo que deje de presionarme, porque a mí no me presiona nadie. Hoy lo comuniqué al gobierno así que o paran o hablo.“La respuesta pública Lorenzetti es no… sobre mi cabeza”, se mantuvo distante Carrió.

También habló acerca de su relación con el Presidente donde afirmó que con él no habla mucho de política y que él no le tiene miedo.

El tema central de interés de la Diputada en este momento es la aduana. “Voy contra ella”, remarcaba.

Después de De Vido… ¿cae Cristina?, siguió preguntando Marcelo Bonelli.

“Yo creo que el tema más grave es que ella violó el Tratado de no proliferación nuclear y lo otro es que nadie podía obviar es que a Nisman lo asesinó el Gobierno. La denuncia que yo hice en febrero es por encubrimiento contra Cristina, Milani, Anibal Fernández… ahí está todo sobre Nisman”.

El acuerdo está entre la inteligencia Iraní, los negocios agropecuarios, todo el gas-oil que no servía, etc.

Pero… ¿la pregunta era Cristina irá presa?, repreguntó Bonelli.

Si cayó De Vido… dijo la entrevistada.

Otro tema central en la entrevista fue la causa del joven, Santiago Maldonado.

“Yo lo esperaba con vida. Nosotros con enteramos con Larreta una hora antes de que había aparecido el cuerpo”, confesó la mujer.

“Yo nunca puedo pensar que el RAM no lo tenía con vida”. Horacio y yo decidimos bajar la campaña y decidimos no ir a más medios porque a mí me parecía una vergüenza hacerlo”.

Por otra parte, contó que aunque el pueblo no lo crea hay muchos políticos que pagan para que ella no vaya a un programa de televisión.

“Me da mucha tristeza de que ese chico no esté con su familia pero ahora está con Dios”.

La frase final del programa fue:"yo lloro porque me conmueve algo que me toca el alma y hoy siento que esto es demasiado para mí y le agradezco mucho a Dios. Le agradezco al pueblo que me haya sostenido, finalizó.