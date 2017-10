La grieta en Colombia: Las FARC se inscriben como partido político

Malestar fue lo que generó que hace días un grupo de dirigentes de la antigua guerrilla anotara su partido político ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia para obtener la personería jurídica y participar formalmente en las elecciones del 2018.

Jamás aceptaremos que nos quieran imponer a las @Farc_EPueblo como juez natural de 50 millones de colombianos. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 25 de octubre de 2017

Y es que un día antes de la oficialización de su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, compartieron a través de su cuenta en Twitter @FARC_EPueblo el mensaje “vamos pa´lante”, acompañado con un video.

"Se ha hecho entrega de toda la documentación, incluida la certificación de dejación de armas por parte del Mecanismo de Monitoreo y Naciones Unidas y los demás documentos que estaban exigidos en el acto legislativo" que regula la reincorporación política de las FARC, dijo en una rueda de prensa el miembro de Voces de Paz, Jairo Estrada.

Voces de Paz es una agrupación política de origen ciudadano que tiene por objeto el impulso del acuerdo de paz y en "particular el tránsito de las FARC a partido o movimiento político legal". Además de la certificación de dejación de armas, fueron presentados ante el CNE los estatutos, la plataforma ideológica y el código de ética de la organización política de las FARC.

Según lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana, las FARC tendrá cinco senadores que "serán del nuevo partido" y otros cinco diputados en la Cámara de Representantes que apoyarán "candidaturas cívicas en los departamentos", detalló el número dos de la antigua guerrilla, "Iván Márquez".

Estrada señaló también que están "estudiando la estrategia electoral" para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Por lo tanto, no descartan la presentación de un candidato propio a la Presidencia y añadió que no está en consideración una coalición porque no han sido reguladas en la reforma política necesarias que se encuentran en el Congreso.

Debido a esto, El ambiente político en Colombia no ha parado de calentarse en los últimos meses, que ya viene desde antes y no sólo por la creación del partido político, sino por cuenta de la implementación de los acuerdos de paz a los que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llegó con las FARC en La Habana.

Iván Márquez, jefe de las FARC, explicó durante una rueda de prensa que la idea es no “romper los vínculos” de su pasado y que no cambiaron las siglas porque “continuarán con el conflicto pero desde la vía de la política legal”, “Asesinos”, “secuestradores” y “terroristas”, son solo algunos de los comentarios que se lanzan a diario en las redes sociales contra los ex guerrilleros, en una clara muestra de que un gran sector de los colombianos no perdonan sus crímenes y aún no están preparados para tratarlos como líderes políticos.