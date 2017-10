Expectativa: A las 10:00, CFK en lo de Bonadío

Cristina Fernández de Kirchner está citada para las 10:00 en el juzgado federal de Claudio Bonadio, que ya la procesó en otras 2 causas penales (venta de dólar futuro al final de su Gobierno, y el hotel “Los Sauces”), como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió lavado de activos.

Bonadío ordenó un operativo de seguridad que incluirá un doble vallado de seguridad y restricciones de circulación en el 4to. piso, sede del juzgado.

CFK llegará junto a su abogado en este caso, Alejandro Rúa, y se anticipa que se negará a responder preguntas del juez y dejará un escrito.

La causa se remonta a la denuncia que el 14/01/2015 Nisman, entonces jefe de la unidad fiscal AMIA que había perdido el favor de la exSide ante el apartamiento de su amigo y espía Horacio Stiuso, radicó contra CFK y otros funcionarios acusándolos (tardíamente, por cierto) de encubrir a Irán a través del memorándum que no llegó a ponerse en práctica aunque fue aprobado en tiempo récord por el Parlamento argentino.

4 días después, el polémico fiscal apareció muerto con un balazo en el baño de su departamento.

El Memorándum fue firmado por autoridades de la Argentina e Irán en Etiopía el 27/01/2013.

La exprocuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona; y el diputado nacional que integra el grupo K La Cámpora, Andrés Larroque, rechazaron la acusación en su contra en la misma causa al presentarse ante el polémico juez federal Bonadio.

Abbona contestó preguntas acompañada por su abogado Eduardo Barcesat, y luego fue el turno de Larroque, quien llegó a Comodoro PY 2002 con una nutrida columna de su agrupación y apoyado por otros legisladores, como Axel Kicillof.

Abbona admitió haber mantenido reuniones durante la negociación de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que fueron “reservadas pero no secretas” y estuvieron dentro de las funciones del organismo que presidió durante el kirchnerismo.

Ella dijo que viajó a Ginebra a pedido de CFK para reunirse con enviados iraníes y que luego de eso no se la volvió a consultar.

Larroque, acompañado por su abogada defensora, Lucila Larrandart, cuestionó la prueba y aseveró no entender la acusación.

Larroque explicó que votó en el Congreso por aprobar el Memorándum como parte de su labor como legislador pero negó haber participado en su negociación.

Antes de ingresar a los tribunales insistió en que “es un mamarracho” la causa.

Bonadío ya fue acusado de armar otras causas bastantes endebles contra los K, motivadas algunas por temas personales como la venganza por la acusación de lavado de dinero que en su momento hicieron desde el bando K contra un hijo de Bonadío que se dedica al negocio discográfico.

Según lo que había afirmado el fallecido Alberto Nisman en su presentación, se utilizó el memorandum con Irán como una herramienta jurídica para encubrir a los 5 ciudadanos iraníes imputados por el ataque que dejó 86 muertos en 1994.

Se acusa a CFK, y otros miembros de su gobierno, de permitir que los sospechosos pudieran evadir los procesos judiciales por el trágico hecho.

Ya declararon acusados como el ex canciller Héctor Timerman, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli; el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche; el dirigente piquetero Luis D’Elia; y el presunto agente iraní Jorge "Yussuf" Khalil.

El ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo Carlos Zannini ya declaró en la causa por supuesto encubrimiento a los iraníes, acusados de la autoría intelectual del atentado contra la sede de la AMIA, en 1994.

Zannini subrayó que “la carátula (del expediente) es encubrimiento y yo no encubrí absolutamente a nadie y menos a los iraníes”.