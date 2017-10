Tras las elecciones, se agrava la fractura en la UCR porteña

El presidente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti, fue uno de los impulsores de la campaña de Martín Lousteau en 2015, cuando le disputaron la jefatura de Gobierno a Horacio Rodríguez Larreta. Volvió a acompañarlo para las legislativas de este año, pero la fuerza partidaria Evolución quedó 3ra., detrás de Elisa Carrió y Daniel Filmus. En el medio, el radicalismo porteño se fracturó: todos querían conformar Cambiemos en CABA, pero unos con Lousteau y otros sin él. Tras las elecciones y con el economista fuera de juego, comienza el pase de facturas.



El Comité “Dr. Raúl Alfonsín”, de la Comuna 11 publicó una carta a través de las redes en la cual se plantea, con sentido crítico, que el radicalismo porteño “decidió no formar parte de Cambiemos”.



Quien salió a desmentir esto fue el presidente de la UCR Capital, Emiliano Yacobitti. “La UCR Capital votó por unanimidad constituir Cambiemos en CABA, como en el 2015. El Pro decidió romperlo porque no querían PASO. NO MIENTAN!!!!”, publicó en redes sociales.

Semanas atrás, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli confirmó el deseo del oficialismo de conformar Cambiemos en la Ciudad para 2019. Buscarán ampliar la alianza Vamos Juntos, que hoy conforma el PRO y la Coalición Cívica para que se sume la UCR.

Pero la vuelta de Lousteau a la política porteña fue un atenuante para que eso no se concretara. "No se pudo y entonces armamos Vamos Juntos con la Coalición Cívica y otras fuerzas, que incluye a muchos dirigentes radicales como Jesús (Rodríguez) y Facundo Suárez Lastra, que es candidato a diputado. Nuestro objetivo deseado es sumar a la UCR y armar Cambiemos en la Ciudad para 2019", agregó la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta en la administración porteña.



Dichos referentes del radicalismo porteño conformaron hace meses "Radicales en Cambiemos", patrocinados por referentes como el cofundador de la coalición Gobernante, Ernesto Sanz. Luego se sumó Ricardo Alfonsín, quien llamó a votar por Lousteau “para ayudar al Gobierno”.

"Como cualquier radical quiero que al Gobierno le vaya bien, que resuelva los problemas de los argentinos. Esa es, por otra parte, la mejor manera, sino la única, de que no regresen las cosas más negativas del pasado, pero también queremos ayudarlo para que le vaya bien", sostuvo el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín hace días.

Todo esto, con la idea de desalentar el voto radical en la lista de Vamos Juntos, que encabezó Carrió y que también integraron referentes de la UCR como Facundo Suárez Lastra. No sirvió. Pero se evidenció la grieta en el radicalismo capitalino.

Por ejemplo, el periodista Jaime Rosenberg publicó en La Nación que la fractura se evidencia en el Congreso, por un distanciamiento entre el presidente Mauricio Macri con el histórico operador radical, Enrique Nosiglia.

Esto se pudo haber confirmado si Hernán Rossi, legislador radical porteño y 6to. en la lista de Lousteau, llegaba al Congreso y reclamaba la presidencia de la UCR, que hoy ostenta el oficialista Mario Negri. Finalmente no sucedió, por la pésima elección de Evolución, que obtuvo 2 diputados. Lejos quedó el 25 % que ambicionaba Yacobitti.



Ahora se sumó la voz de Marcos Peña, quien le dio el visto a la vuelta de Lousteau a la política local. "Me alegro que él esté en una actitud de búsqueda de consenso, lo importante es mirar una agenda a futuro", afirmó el jefe de Gabinete nacional.