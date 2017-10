Catalunya en suspenso: ¿Es el turno del País Vasco?

Fuentes cercanas a la agrupación independentista Junts Pel Sí afirman que el presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, convocará a elecciones y renunciará a la declaración de independencia, según El País, aunque todavía es una incógnita qué hará el máximo líder catalán. De seguir los pasos que indica Junts Pel Sí, se trataría de una estrategia para evitar la intervención del autogobierno catalán.

Pero Puigdemont iba a realizar una a declaración institucional desde el Palacio de la Generalitat al mediodía, que luego fue postergada y luego suspendida. Según El Confidencial, Puigdemont está negociando el jueves 26/10 con el Gobierno de Mariano Rajoy el acuerdo que le llevaría a convocar a elecciones autonómicas. Las 2 peticiones de Puigdemont se limitan a la libertad del presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y del de Òmnium Cultural -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- y a que se le garantice que no se aplicará el 155 y que por lo tanto no habrá suspensión de la autonomía en Cataluña.

Pero mientras el signo de pregunta cuelga sobre la región catalana, hay otra autonomía en la que un movimiento independentista está dando pasos, aunque más silenciosos, no menos firmes. Se trata del País Vasco. El asunto es muy serio porque, a diferencia de Catalunya, el País Vasco funciona casi como un autogobierno: tiene muchas materias transferidas desde hace iempo.

En España no es ningún secreto que una vez que los catalanes o los vascos tomaran impulso independentista, el otro lo seguiría de cerca. De hecho, en el sitio web de Gure Esku Gado, plataforma por el derecho decidir del pueblo vasco, se relata una cadena humana que se llevó a cabo en el País Vasco en apoyo a los catalanes, bajo el lema: “¡Con Cataluña, nosotras y nosotros también decidiremos!”.

"¡El tren ha llegado a la estación de Cataluña! ¡Y nosotros no nos quedaremos mirando al tren, claro que no! Hoy una vez mas, las y los goierritarras y la ciudadanía vasca, les hemos dado la mano a los catalanes; no solo para expresar nuestro apoyo y ánimo, sino para subirnos al siguiente vagón del tren cogidos de sus manos", dice la declaración publicada junto a la noticia.

En este marco, estuvieron llegando sobres blancos sin remitente a los hogares de algunos municipios vascos de cara a una consulta popular que tendría lugar el próximo 5/11, según pudo saber Urgente24. Dentro de estos sobres, hay una boleta con la pregunta (primero en vasco y luego en español): "¿Quieres que la ciudadanía vasca decida su futuro político por sí misma y libremente?" Y las opciones de respuesta "bai" (sí) y "ez" (no). La boleta lleva el sello del Gure Esku Dago y tiene la fecha del 5/11/2017.

Según el portal Noticias de Alva, 13 municipios vascos celebrarán consultas por el derecho a decidir el 5/11. Entre ellos está Getxo, con 80.000 habitantes, el municipio más grande que ha organizado hasta la fecha la consulta, cita el sitio un comunicado de Gure Esku Dago. Además, la consulta tendrá lugar también en Andoain, Areatza, Atxondo, Beizama, Berango, Erandio, Elantxobe, Galdakao, Mundaka, Ibarrangelu, Leioa y Otxandio.

El 5/11 será una más dentro de una ola de consultas que, según el sitio web de Gure Esku Dago, comenzaron el 2/4/2017, y ya han pasado al menos por 72 localidades. Entre ellas, Etxarri-Aranatz, Arrankudiaga-Zollo, Ispaster, Azpeitia, Aramaio, Bakaiku, Dima, Astigarraga, Hernani y Larrabetzu, y las comarcas de Goierri, Debagoiena, Oarsoaldea eta Tolosaldea.

El que propone el derecho a decidir no está muy lejos de dar un paso hacia la independencia. Así, la iniciativa independentista vasca suma presión a la ya complicada España. De cualquier manera, también debe ser considerado que el partido que gobierna el País Vasco, el Partido Nacional Vasco (PNV), ha funcionado como un mediador entre el Gobierno de España y Catalunya en la reciente crisis. Lo que no quita que una parte de su base electoral apoya la independencia vasca y, por lo tanto, simpatiza con la causa separatista catalana, explica el diario El Financiero.