Apareció otro caso contra Paluch y Vila estalló por Rial (¿?)

“El canal quiso tomar esto con cautela porque había cosas delicadas que estaban en juego: El prestigio profesional, la vida familia y lo que sintió Ariana (Charrúa), que sintió violada su intimidad. Todas cosas muy sensibles", comunicó el CEO del Grupo América y abrió una nueva interna en el canal contra el periodista Jorge Rial, quien fue publicando en su Twitter todo lo que iba sucediendo tras la denuncia de la microfonista contra Ari Paluch por acoso sexual.

En este sentido, detalló: “Abrimos una investigación sobre el hecho, y en ese marco la damnificada presentó un relato de lo sucedido y Paluch presentó un descargo. En el medio teníamos un video, que si bien no era del todo claro, estaba ahí poniendo de manifiesto un encuentro físico que se había producido. Por lo tanto, la productora decidió que rescindiéramos el contrato y terminó la historia, de ahora en más dependerá de Charrúa si ella quiere seguir con esto en otros ámbitos”.

Molesto por el pedido de renuncia que hizo Rial sobre Paluch ni bien se inició el sumario interno, Vila agregó: "Me sorprendió, porque era un hecho interno del canal, que me hubiera gustado que terminara adentro del canal y no trascendiera, porque le hace daño a todo el mundo, sobre todo a Charrúa”.

En diálogo para el aire de La Once Diez (Radio de la Ciudad), el marido de Pamela David, cerró: “Hubiera sido más saludable que terminara acá adentro, y terminara como terminó (con Paluch desvinculado), no digo que se ocultara. Hubiera sido bueno resolverlo puertas adentro del mismo modo en que se hizo: en poco tiempo y con cautela. Es un antecedente muy complicado el que tiene, hoy es casi imposible que pueda volver, espero que tenga otras oportunidades laborales porque no es bueno nunca quedarse sin trabajo, pero es bueno hacerse cargo de sus actos”

Si bien Vila había aclarado que desconocía "sobre otros casos", quien se animó también a denunciar a Paluch fue una maquilladora de la misma señal de TV.

Sofía Rigler, expresó al aire de Magazine: "Viví una situación igual a la que le pasó a mi compañera Ariana. Me pasó dos veces lo mismo, una hará un par de meses, otra hace un mes. Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias, yo tenía buena onda con él. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Ahí, me quedé sorprendida, no me salió reaccionar".

En este sentido, la maquilladora salió al aire para aclara que el manoseo de Ari Paluch hacia sus compañeras es real, dado que en el video no queda claro que le haya tocado la cola a Charrúa: “A raíz de que están diciendo que el video es dudoso, yo doy fe porque conozco mucho a Ariana, es muy buena compañera. Lo que le pasó a ella no fue sin querer, porque a mí me pasó lo mismo“.