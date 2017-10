Ferreiro Vs. D’Onofrio por el juvenil Charpentier

El vicepresidente de Nueva Chicago y presidente de la B Nacional de AFA, Daniel Ferreiro, criticó duramente este jueves (26/10) al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, por llevarse a entrenar Al juvenil Paul Charpentier, goleador de 17 años del club de Mataderos. El conflicto se originó a causa de que Charpentier es una de las grandes promesas de Nueva Chicago y Ferreiro argumentó que están llevando al chico a entrenarse al club de Núñez con la intención de ficharlo a través de representantes cercanos. Más allá del enojo de Ferreiro, hay que recordar que Charpentier todavía es menor de edad, no puede decidir por sí mismo pero son los padres y tutores los que deciden sobre él aunque Chicago pueda tener razón y derecho a protestar. En noviembre de 2016 ya se había dado un episodio parecido con Argentinos Juniors, que emitió un comunicado cuestionando a la dirigencia de River, quienes a través de representantes tentaron a los por entonces juveniles Alexis Mac Allister, Cristian Gentile, Dardo Torres y Evelio Cardozo a cambiar de club. Desde La Paternal aseguraron que River además había presentado una oferta para comprar a 10 jugadores de las inferiores y que el ofrecimiento había sido rechazado. Sin embargo, la institución de Núñez, respondió a las acusaciones de Ferreiro por parte del Director Deportivo, Gustavo Grossi quién expresó que “nosotros no trabajamos de esa manera. El chico vino al club en el marco de una serie de pruebas sociales que hacemos una o dos veces por mes. Es para que cualquier chico que anda dando vueltas por Buenos Aires pueda tener la ilusión de jugar 30 minutos en River y que lo vea algún captador de talentos” y agregó que “River tiene captadores a nivel nacional. Cuando hay algún jugador que nos interesa, nos comunicamos con el club al que pertenece. Pero no nos interesa ningún futbolista de Chicago. No sé qué problema tendrá Ferreiro, pero debe ser por otra cosa”. Además, Grossi apuntó a que “el chico Champertier es delantero y categoría 2000. Quedó en el medio de un tironeo. Es una pena porque lo hicieron ilusionar. Vino, se probó, no quedó y se volvió a su casa”.

Por Urgente 24 Jueves 26 de octubre de 2017 13:12 hs