Ventura defendió a Paluch, y Casella salió con los tapones de punta

Por primera vez desde que explotó el escándalo de Ari Paluch por denuncias de acoso sexual, apareció una voz mediática en su defensa. Se trata de Luis Ventura, quien aseguró que el video "no me dice nada". Y luego hubo un durísimo cruce con Beto Casella.

“Si me tengo que guiar por el video, por ese video puramente, marca una situación que no me dice nada. Lo que lamento es que esto haya ocurrido en América y que compañeros o gente que convivía con uno sean protagonistas de la historia”, manifestó Ventura en declaraciones a "Por si las moscas".

“Ese video fue en una situación común con decenas de testigos adentro de un estudio de televisión. Conociendo a la microfonista, tengo que decir que es una chica impecable, fantástica. Y al escuchar a Paluch no quiero dejar de creerle lo que él trata de decir. Que tiene su lógica también, en el sentido de que nadie va a arriesgarse con esa torpeza con decenas de testigos. En el medio también hay mucha maniobra, operación”, agregó.

Cabe recordar que en las últimas horas, una maquilladora del canal también denunció haber vivido una situación similar con Paluch.

Sofía Rigler expresó al aire de Magazine: "Viví una situación igual a la que le pasó a mi compañera Ariana. Me pasó dos veces lo mismo, una hará un par de meses, otra hace un mes. Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias, yo tenía buena onda con él. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Ahí, me quedé sorprendida, no me salió reaccionar".

En este sentido, la maquilladora salió al aire para aclara que el manoseo de Ari Paluch hacia sus compañeras es real, dado que en el video no queda claro que le haya tocado la cola a Charrúa: “A raíz de que están diciendo que el video es dudoso, yo doy fe porque conozco mucho a Ariana, es muy buena compañera. Lo que le pasó a ella no fue sin querer, porque a mí me pasó lo mismo“.

Ventura también le 'pegó' a Beto Casella, quien cuando se desató el escándalo había dicho que "todos en el medio habíamos escuchado algo alguna vez de Ari Paluch”.

"Qué puede decir Beto Casella cuando le tocó la teta a Maglietti en el aire, y esto también está en un video, lo pueden buscar en YouTube”, lanzó Ventura.

Y, obviamente, Casella salió luego con los tapones de punta: "Ventura habla de una operación contra Ari Paluch... la operación es algo armado, con un fin, con testimonios falsos o tergiversados por lo cual a partir de ahora están bajo sospechas las locutoras, microfonistas y maquilladoras que se animaron a hablar", comenzó diciendo irónico Beto en un mensaje que le mandó a Tomás Dente al aire de 'Nosotros a la mañana' (El Trece).

Y siguió, en el mismo tono: "¿Es fabuloso, no? El mensaje es chicas no hablen, no denuncien, no formen parte de operaciones, no sean sospechadas el día de mañana que por ahí hasta los Ventura te mandan una carta documento y te imputan por falso testimonio... Qué lindo mensaje para estos tiempos".

En este sentido, Casella llamó "impresentable" a Ventura y aseguró que "atrasa justo 20 años".

"Si debemos recordar cuál es el mayor episodio de violencia contra una mujer mediáticamente lo tiene Ventura, no me hagan recordarles cuál fue", expresó el periodista en relación al pedido de aborto que la figura de América le había hecho a su ex amante, Fabiana Liuzzi.

Además, luego Beto brindó un móvil para Los ángeles de la mañana (El Trece) y terminó de defenestrar a su colega. "Ventura salió del sarcofago en el que estaba bien guardado, donde debería quedarse en silencio, o algún amigo si es que le quedara debería amordazarlo porque cada vez que habla se cava se embarra en su propio excremento", lanzó.

"Me parece jodidisimo salir a desconfiar y estar relativizando las denuncias de estas chicas que son serias, pero es un estilo de estos tipos que todo el mundo esté en el excremento de ellos y no todos tenemos un muerto en el placard, no todos tenemos periodistas extorsionados, no todos quisimos denunciar un aborto en televisión, no todos acosamos a mujeres. ¿De dónde saliste Ventura? Volve al sarcófago", finalizó.

#Otros casos

Al caso de Ariana Charrúa, sonidista del canal de noticias A24, la primera en romper el silencio, que denunció al periodista y conductor de tocarle sus partes íntimas cuando le retiraba los micrófonos, también se sumó Federica Guibelalde, la locutora que trabajó con Paluch hace unos 10 años.

"Yo comencé a trabajar con Ari haciendo 'La batidora' y 'El exprimidor' cuando era muy joven. Recién recibida tuve que vivir mi propio tormento en el ámbito laboral", comenzó su relato. "Sufrí con él no abuso pero sí acoso. Desde comentarios y requerimientos verbales hasta ser destinataria de algún regalo inapropiado (se habló de lencería erótica). De confundir la realidad con roles imaginarios que representábamos al aire", denunció la locutora.

Otro caso es el de Vanesa Albanese, la locutora que quedó embarazada y fue echada. "La pude llevar hasta que quedo embarazada, y a él como que le gustaba más, siempre me decía 'qué bueno embarazada, mirá qué linda'".

"Algo muy perverso y, de inocente, uno siempre sigue trabajando, porque se valora el trabajo. Y todos alrededor diciéndole 'basta, pará, está embarazada, no la jodas más'. Yo sentía que lo podía ir llevando hasta que llegó un momento en que yo estaba embarazada de cinco meses y él todos los días me jodía con la panza, me decía 'seguí vistiéndote así, mejor, cuánto más provocativa mejor'", completó.

“Un día me fui con un enterito, un jardinero de embarazada, y me dijo ‘no, no, ya está, sos una embarazada cualquiera, no vengas más’".

“Yo lo denuncio porque él me echa embarazada de cinco meses, pero nadie de todos los que trabajaban salió de testigo y perdí el juicio que le inicié, por eso me duele tanto este tema”, afirmó.



En tanto, Malena Dip, ex productora de Paluch, contó que el periodista "se ponía a ver porno a las 5 de la mañana".

La profesional reveló que el conductor "llegaba al estudio de radio a las 5 de la mañana y se ponía a ver pornografía". "Cuando fui con las uñas de rojo me dijo que 'nunca más vuelvas con ese color' porque a él no le gustaba. Me llegó a decir en los pasillos de la radio si yo era gauchita en la cama. Yo lloraba todos los días por esa situación hasta que me echaron porque iba desganada".