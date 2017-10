"Vine a fortalecer el vínculo", dijo Bullrich tras reunirse con el Papa

El senador electo Esteban Bullrich se reunió en la tarde de la capital italiana con el papa Francisco, a quien le trajo un mensaje formal de Mauricio Macri para acercar relaciones con el Vaticano.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, en el Trastévere, en el marco de un evento de dicha organización en el que participa el Papa. Luego del mismo, el ex ministro de Educación y Francisco tuvieron una breve charla a solas.

"Vine a fortalecer el vínculo", aseguró Bullrich en diálogo con periodistas en el lugar.

"Fue un encuentro breve y le planteé la voluntad de organizar con Scholas un encuentro de jóvenes interreligioso, en la Argentina, en 2018 y la voluntad de seguir fortaleciendo la relación que tenemos con el programa y con él y de seguir trabajando juntos", agregó.

Consultado por el diario La Nacion acerca de si habían podido hablar de las elecciones del domingo último, Bullrich dijo que no. "No, no hablamos mucho de política, simplemente me dijo que sigamos trabajando, que sigamos caminando y que cuidemos a los pobres", contó.

De la actividad también participaron el empresario Darío Werthein, el presidente del banco HSBC, Gabriel Martino, el titular del BID, Luis Alberto Moreno, el empresario Richard Wilmott y el periodista Nelson Castro, entre otros.

Según trascendió, tras este encuentro, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tienen previsto viajar hasta esta capital italiana para verse con Francisco, que hace algunas semanas oficializó a través de su portavoz que no tiene en agenda viajar al país durante el próximo año.

Cabe recordar que Mauricio Macri y el Papa se vieron por última vez el año pasado, en octubre, cuando se reunieron durante casi una hora. En febrero de ese año se habían encontrado en el Vaticano por primera vez desde que Macri asumió la Presidencia, y la reunión había generado algunas suspicacias debido a su brevedad y la comunicación no verbal de los interlocutores, más bien fría y distante

La relación del Papa con la Casa Rosada ha sido hasta ahora más bien fría, sobre todo luego del rechazo de parte de Francisco de una donación millonaria del gobierno a la fundación pontificia “Scholas Occurrentes”, interpretado por la prensa como un “desplante” a Macri.