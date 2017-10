El 'dolor' de Luis D'Elía por una actitud de Cristina

Luego de que Cristina Fernández declarara este jueves (26/10) ante el juez Claudio Bonadio por presunto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA, que incluyó declaraciones a la prensa en los tribunales de Comodoro Py, Luis D'Elía volvió a escribir un picante mensaje en su cuenta de Twitter contra la ex presidente: dijo que le "dolió" que Cristina "no haya tenido una sola palabra solidaridad con Julio De Vido".

Me dolió que @CFKArgentina no haya tenido una sola palabra solidaridad con @JulioDeVido — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 26 de octubre de 2017



Pese a haber sido consultada por los medios que se acercaron al lugar, Cristina no hizo alusión a la detención de su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien ayer fue llevado a Ezeiza luego de que la Cámara de Diputados votara a favor de su desafuero, y sólo se limitó a cuestionar al Gobierno y al juez Bonadio.

Cabe recodar que días atrás, y tras las elecciones legislativas, el ex piquetero le había pedido a Cristina que haga una autocrítica: "2013 2015 2017 Tres derrotas consecutivas Cual es la autocrítica @CFKArgentina ???".

La relación del jefe de Miles con el kirchnerismo no atraviesa su mejor momento. De hecho, él mismo contó que fue excluido del acto de cierre de campaña de Unidad Ciudadana en Racing. "Recién me pidió el Dr Oscar Parrilli que no asista al acto de la cancha de Racing porque consideran ´los jefes' que yo soy 'piantavotos'", había escrito en su momento.