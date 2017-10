Nuevos personajes y aftershow de 7 capítulos

El estreno más esperado de Netflix, la segunda temporada de Stranger Things, llega a la plataforma de streaming este viernes 27/10 a la medianoche. La exitosa serie, que con 43,5 millones de visualizaciones sigue en público en general a Game of Thrones (48 millones), según cifras de audiencia, detalla acontecimientos muy extraños que suceden en el pueblo de Hawkins, Indiana.

La desaparición de un niño destapa los hechos inexplicables que suceden en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno. Para complicar más la situación, se incorporan fuerzas sobrenaturales perturbadoras y una niña con poderes muy peculiares.

Aún son pocos los detalles que se han revelado sobre la segunda temporada. Se conoce que la serie presentará 4 personajes nuevos interpretados por Sean Astin (Goonies), Paul Reiser (Mad About You), Dacre Montgomery (Power Rangers) y Sadie Sink. Tras meses de incertidumbre sobre el paradero de Eleven, el nuevo avance lo revela, como así también un nuevo look.

Los hermanos Matt y Ross Duffer (Wayward Pines, Hidden) son los responsables de crear y escribir Stranger Things junto a Shawn Levy, quien produce y dirige la serie que mereció 18 nominaciones a los premios Emmy. La nueva temporada contara con nueve capítulos, uno más que la primera.

Los datos curiosos que se conocen de la nueva entrega es que la historia empezará un año después del momento en el que terminó la anterior temporada. Precisamente alrededor de la fecha de Halloween en el año 1984.

La protagonista con poderes está nuevamente en escena. Después de todo, nadie pensaba que Netflix se desharía del personaje más importante que tiene el show. Además, tendrá un importante cambio de look ya que pasará de estar pelada a tener rulos.

Max (Sadie Sink) será uno de los nuevos personajes. Se trata de una joven con un duro pasado. Además, también aparecerá Billy (Dacre Montgomery), quien es el hermanastro de Max, muy popular y carismático pero al mismo tiempo violento. Además de los dos chicos, Sean Astin se une al elenco como el nuevo novio de Joyce e interpretará al simpático Bob Newby. Paul Reiser, por otra parte, interpretará al Dr. Owens. Todos sabemos que nada que tenga que ver con doctores o científicos es bueno en Stranger Things.

La primera temporada presentó al prácticamente indestructible Demogorgon. En la segunda llegará otro llamado Shadow Monster que será enorme y más peligroso que el anterior. De alguna manera, estará vinculado a Will.

El actor y productor Jim Rash será el presentador del programa, al que acudirán Matt y Ross Duffer, el produtor ejecutivo y también director Shawn Levy, y las actores protagonistas como Millie Bobby Brown, Sean Astin, Natalia Dyer y David Harbor, informó The Hollywood Reporter.

La productora Embassy Row es la encargada de llevar a cabo el proyecto, después de desarrollar Talking Dead, el aftershow de la serie The Walking Dead. El proyecto de Netflix será su primera incursión en este tipo de programas, aunque AMC apostó por este formato para otra series como Better Caul Saul y su aftershow Talking Saul, o con Breaking Bad. Por su parte, HBO creó el mismo programa para la joya de su corona, Game of Thrones con el programa After the Thrones.

La nueva temporada tendrá un capítulo más que la primera, que tuvo 8 episodios.

No es la primera vez que la plataforma apuesta por un contenido de este tipo. Sin ir más lejos, una de las producciones más exitosas de Netflix, 13 Reasons Why (Por 13 razones), contó también con un episodio final en el que los protagonistas daban sus impresiones sobre la serie y el acoso escolar, tema que aborda la ficción.



Además, Beyond Stranger Things será la primera incursión de Netflix en los aftershows que contará con siete episodios, donde se darán detalles sobre cada capítulo nuevo. Netflix ha recomendado que el aftershow no se vea antes de acabar la serie, ya que pueden haber varios spoilers durante las conversaciones o mesas redondas con los actores, directores y productores. Después del último capítulo, Beyond Stranger Things se reproducirá automáticamente.

Los fanáticos de la serie en Argentina ya han hecho un "Trending Topic" imparcientes porque llegue el día tan esperado.