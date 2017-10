Cuestionarios de seguridad para viajar a USA

¿Dónde compró y cómo compró el pasaje? ¿Por qué motivo viaja? ¿Dónde se hospeda? Estas son algunas de las preguntas que la compañía de viajes Aerolíneas Argentinas comenzó en la mañana de este jueves 26/10 a implementar nuevas medidas de seguridad en los vuelos a USA, que incluyen preguntas a pasajeros en el momento de realizar el check in a cargo de los empleados de la empresa. Se trata de una solicitud que emitió este miércoles 25/10 la Administración de Seguridad del Transporte estadounidense. (TSA)

Por disposición de las autoridades de Estados Unidos para todas las compañías aéreas que vuelen a ese país, Aerolíneas Argentinas ha implementado medidas de seguridad adicionales de control a los pasajeros. De esta manera, se realizarán algunas preguntas a los pasajeros al momento del check-in, que estarán relacionadas a la modalidad de compra del pasaje, como así también el motivo del viaje, duración de la estadía y lugar en donde el visitante se hospedará en USA.

Con el vuelo diario que Aerolíneas ofrece a Miami se comenzó a implementar esta nueva medida de control. El personal del lugar comentó que no hubo ningún tipo de demoras o inconveniente entre los pasajeros. Además, la nueva medida no provoca modificaciones en los tiempos necesarios para realizar los trámites previos a abordar el avión.

La TSA anunció este miércoles 25/10 los nuevos controles horas después de que 5 aerolíneas internacionales -Air France, Cathay Pacific, EgyptAir, Emirates Airlines y Lufthansa- dijeran que comenzarían las nuevas entrevistas de seguridad a partir de este jueves 26/10.

Sin embargo, las compañías ofrecieron descripciones diferentes de cómo se aplicarán los procedimientos, ya que algunas harán que el pasajero llene un formulario especial y otras optaran por realizar diversas entrevistas a los viajantes.

La compañía LAN es la gran excepción a la regla, ya que no habrán cambios en sus procesos que afecten a los pasajeros. Cualquier modificación de proceso que pueda impactar al usuario se comunicará a través de sus canales oficiales con anticipación.

En el caso de Aerolíneas, las preguntas estarán a cargo de los empleados de la empresa que trabajen en los mostradores de check-in. Las respuestas quedarán guardadas en un sistema, pero no hará falta remitírselas a las autoridades estadounidense a menos que ellos lo soliciten por un pasajero en particular. En caso de negarse a responder el interrogatorio, el pasajero no podrá embarcar.

A mediados de julio, como parte de otra medida de seguridad, todas las aerolíneas comenzaron con la inspección de equipos electrónicos (como notebooks o cámaras de fotos) de quienes viajan a Norteamérica. Para eso debieron comprar unos escáneres especiales.

Otra aerolínea, la jordana Royal Jordanian, señaló que comenzaría los nuevos procedimientos a mediados de enero luego de que las autoridades de Estados Unidos aceptaran su solicitud de retraso en la implementación de las medidas.