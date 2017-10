Perinola MM: Lleva todo (gasíferos) vs. Todos ponen (tamberos)

Detrás de las bambalinas electorales, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se cuidó de no afectar el Índice de Precios al Consumidor con aumentos pero no por eso estaba de vacaciones: a mediados de año había firmado la resolución 46-E/17 para extender hasta 2021 el subsidio a las compañías productoras de gas natural no convencional en la cuenca neuquina que, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), implicó una transferencia en los primeros 9 meses de 2017 de $20.836 millones, un 58% superior a la del mismo período de 2016 y 20 veces mayor que la suma total de $1133 millones remitida por el Estado a 9560 tamberos en crisis durante algunos meses del año pasado como pago de unos centavos por litro adicionales para sostener el precio.

Pese a que la crisis láctea asume su faceta cruel en el cierre de 460 tambos en 2016, que duplicó la tasa promedio de ceses de actividad de los últimos años, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), no hubo de parte de las autoridades nacionales la misma condescendencia que con los productores de petróleo y gas en cuanto al subsidio a la cadena de valor lechera.

Las acciones se concentraron en SanCor como caso emblemático de la industria, que sin embargo todavía mantiene sus expectativas de recuperación.

La mejora en el precio internacional podría movilizar las exportaciones, de las que el 80% se distribuye entre 6 países: Brasil (46% del total), Rusia, China, Argelia, Chile y Paraguay.

El sitio web valorsoja.com recuerda que este año hubo un efímero subsidio a los productores lecheros que no se renovó ni tampoco se aplicó ningún otro apoyo (como la del USDA en EE.UU. al comprar productos lácteos destinados a ayuda social para generar una demanda adicional que contribuya a la recuperación del mercado), pero sí se benefició a compañías transnacionales petroleras que dan vueltas para concretar las inversiones.

Y que ahora van por más, ya que al quinteto que reúne el 78% del mercado de gas natural: YPF, Total Austral, PAE (controlada por la británica BP, la china CNOOC y la familia argentina Bulgheroni), Petrobras Argentina y Tecpetrol, no le convencía el año pasado que en lugar del 500% que pensaba aplicar -y que la Corte Suprema no objetó-, el aumento a los usuarios comerciales finalmente quedara más cerca del 250%.

Esperaron el año preelectoral y ahora, en la audiencia pública convocada por el ministro Aranguren para el 15 de noviembre, arremeterán junto a Metrogas, Gas Natural BAN, las distribuidoras del interior y TGS y TGN, para que los usuarios se hagan cargo de otro 50% de aumento en la tarifa a repartir entre las facturas de diciembre y febrero. Llega al debate abierto con un 202% promedio subido en octubre de 2016, a lo que se acumuló un alza del 22 al 36% desde abril de este año.

Hasta el momento, esas mejoras no se reflejaron en la producción de gas natural de mitad del año pasado a la misma altura de éste: la compañía estatal YPF (responsable del 33% de la oferta total) subió 10,5% respecto del período inmediato anterior, contra apenas 3,0% de Total Austral, según el último informe publicado por el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” correspondiente al período julio 2016/julio 2017. Las demás fueron para abajo: Pan American Energy cayó 3,4%, mientras que la de Petrobras Argentina se derrumbó 28%.

Los beneficios tarifarios y de otras condiciones, como la flexibilización laboral y ventajas impositivas para reducir costos, no surtieron efecto alguno en la producción nacional de gas en el último año móvil, que fue de 44.710 millones de m3, una cifra apenas 1% superior a la registrada en el período anterior.

Así y todo, en caso de que la propuesta oficial salga airosa en la asamblea abierta de noviembre, el usuario de gas natural pagará en febrero un 400% más que 2 años antes, de modo que el panorama de recompensa para las petroleras por sacar gas las situará en un escalón de precios muy superior al vigente en el mercado internacional, como sucede ahora, para posicionarse a esperar que dentro de unos 4 o 5 años se haga efectivo el proyecto de retiro del Estado de la regulación de precios y arbitraje de volúmenes entre oferta y demanda.

Si se mira el cronograma ya establecido cuentan con un seguro de precio mínimo para 2018 de u$s 7,5 por millón de BTU. Para 2019 de u$s 7; en 2020 de u$s 6,5, y en 2021 de u$s 6.

El Instituto de Energía Raúl Scalabrini Ortiz (IESO) indicó que, promediando los precios del gas producido localmente y el importado, se llegaría a un precio consolidado de U$S 3.01, a mitad de camino del que se le reconoce a los productores de los nuevos contratos.

El precio que el gobierno les autorizó ya aseguró un elevado punto de partida para el gas producido, por encima de los niveles acordados para el período 2012-2017, uno de los más altos del mundo, que se aplica a cualquier tipo de gas nuevo o incremental: convencional, tight, shale y off-shore, lo cual motivó fuertes cuestionamientos de parte de las representaciones de consumidores en la audiencia del año pasado.

La meta inicial en la que piensa el gobierno, ya reacomodados subsidios y tarifas, es que en 2019 el precio de todo el gas producido en la Argentina destinado a las familias valga lo mismo que el importado.

La renovación del denominado Plan Gas es una extra que deja en condiciones de pasar a etapa masiva a 19 proyectos pilotos no convencionales que tiene Neuquén (aunque la mayoría son de shale oil), para los que se les garantizó un “precio sostén” a las compañías involucradas a fin de poder reducir importaciones.

Si la cuestión era apuntalar la economía regional neuquina, que buena parte depende del gas, el mismo criterio debería aplicarse en el caso de la lechería, con cuencas presentes en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa (entre otras zonas tamberas del país).

Leche inundada

La oferta de leche en 2016 fue de 9895 millones de litros, una cifra 12,5% inferior a la de 2015 y la más baja desde 2017, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Agroindustria. Y en los primeros 7 meses de este año, conforme a la información brindada por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la producción inclusive “podría ser entre 4% a 6% inferior a igual período de 2016”.

La caída abrupta de la oferta de leche que se viene registrando obedece al desastre climático (excesos hídricos) ocurrido en muchas de las principales cuencas tamberas, lo cual se combina con precios recibidos por la leche que son insuficientes para cubrir los costos de producción de muchas empresas.

Además de haber reducido la productividad por anegamientos e inundaciones, muchos tamberos realizaron recortes de rodeos y otros directamente decidieron abandonar la actividad, a consecuencia de lo cual creció la capacidad ociosa promedio de la industria y el valor mayorista tuvo una suba sideral. Por extensión, empujó el precio minorista de los principales productos lácteos, que en el último año acumula un promedio de 28,2% versus un 21,0% del conjunto de alimentos y bebidas relevados por el INdEC.

Las únicas empresas lecheras viables en el país son sólo los tambos localizados en la provincia de Buenos Aires, según lo indica un estudio realizado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco) en conjunto con el INTA.

El “valor de referencia” de los tambos bonaerenses, que expresa la necesidad de ingreso por litro de leche del sector de producción primario para cubrir gastos (costos directos y de estructura), amortizaciones y una tasa de interés, se ubicó en el período comprendido entre noviembre de 2016 y agosto de 2017 siempre por debajo del “valor pizarra” de la leche (promedio general del mercado).

En cambio, los tambos localizados en la provincia de Santa Fe durante todo el período evaluado mostraron –siempre considerando los valores de referencia promedio– costos superiores al “valor pizarra”.

Y durante la mayor parte del período, las empresas lecheras cordobesas no lograron cubrir los costos –con la excepción de junio pasado–, mientras que en julio y agosto (últimos datos disponibles) los valores de ambos indicadores se encuentran prácticamente nivelados, lo que implica que el precio promedio de mercado alcanza justo para cubrir los costos representados en el modelo.

Por su parte, los tambos entrerrianos, si bien –al igual que Córdoba– lograron costos inferiores al valor de mercado, a partir de julio ambos valores empataron para luego regresar a un terreno negativo en agosto.

Para llevar adelante la estimación del valor de referencia de los tambos, se considera la estructura de costos de los sistemas de producción representativos de las diferentes cuencas lecheras que surgieron de talleres donde participaron referentes del sector primario de producción de leche de cada provincia. En cada cuenca se consideran tres escalas productivas: chico, mediano y grande.

El estudio también calcula el valor de referencia de la demanda (industrias) grandes/medianas y pequeñas al establecer la evolución mensual de la capacidad de pago por litro de leche cruda (la cual, si coincide con el “valor pizarra”, implica que el sector cuenta con un costo de originación con renta cero).

A partir de abril pasado, el “valor pizarra” comenzó a ubicarse por debajo de la capacidad de pago teórica de la industria láctea luego de perder dinero entre noviembre y marzo.

Pero, mientras mejoraron las grandes/medianas, la situación de las pequeñas fábricas se deterioró a partir de julio para volver a terreno negativo en agosto pasado.