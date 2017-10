Andahazi, entre la obscenidad y el fanatismo en los "30.000 desaparecidos"

"A mí lo que más me asusta de la humanidad es el fanatismo, la ceguera del fanatismo, porque uno no hace más que cerrar los ojos, repetir dogmas y verdades instaladas". El escritor Federico Andahazi se quejó así de los dogmas y los criticó. "No son sanos", aseguró. Y arremetió con el que para él es el peor de esos conceptos: los 30.000 desaparecidos. "Si son 29.999 a mí me importa saber quién es ese otro y si son 31.000 yo también quiero saber", advirtió.

"No pueden ser 30.000, es un número redondo, es una obscenidad decir que son 30.000. Es como ponerle un precio", sentenció sobre el eterno debate de la cifra real de las víctimas del terrorismo de Estado del último gobierno militar en la Argentina.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, disparó "esto es un dogma. Resulta que parece ser que a nadie le importa la verdad". Dijo y agregó: "A mí sí me importa la verdad"."No son 30.000 porque no pueden ser 30.000, es un redondeo. Es una obscenidad decir que son 30.000", repitió una y otra vez.

"Todos sabemos que no son 30.000. Quizás sean más. No podemos afirmar un dogma, una verdad", dijo en una entrevista por 'A24'.

"Esto que fue muy auspicioso al retorno de la democracia, que fue el Nunca Más, trajo aparejada una cantidad de dogmas que no son sanos", completó para cargar otra vez contra la cifra que lo incomoda.

"Es una discusión de fanáticos que va generando una serie de dogmas y después un sistema de dogmas construye una secta", concluyó.