Funcionarios adictos: El video que obligó a renovar la Legislatura tucumana

Si bien la renovación era un hecho tras las elecciones, la viralización del polémico video apuraron los tiempos. De esta manera, el pasado jueves 26/10 se votó renovar la Legislatura tucumana. Entonces, el ex vicegobernador Fernando Juri reemplazó a Julio Silman como presidente subrogante; el ex intendente monterizo Juan Ruiz Olivares sustituyó al Guillermo Gassenbauer como vicepresidente primero; y el radical Ariel García seguirá como vice-segundo.

El video ya era imparable. Entonces, el ex vice primero Gassenbauer tuvo que salir a hacerse cargo de sus actos: "La estamos pasando mal y no es justo para mi familia. A la gente sí le pido disculpas, porque estoy en un cargo público. Más allá de que haya sido un acto de la vida privada, soy un representante del pueblo. Pero sobre todo, quiero pedirle perdón a mi familia. Es una situación inmerecida para ellos".

En diálogo con La Gaceta de Tucumán, Gassenbauer contó que el video fue grabado hace varios años. Asimismo, explicó que el consumo de droga era esporádico y que no se considera adicto. "Debe haber sido un par de veces en mi vida. Cuando vi lo que había surgido, dije: 'no más, no más'. Y me aferré a mi familia, a mi carrera política. Eso me sirvió".

Respecto del debate que se retomó en torno a la realización de rinoscopia a legisladores, Gassenbauer resaltó que -en cumplimiento de una ley provincial- se realizó dos, que dieron resultados negativos tras su reelección en 2015.

"Al primero lo hice por voluntad propia, cuando votamos esa ley. Lo hice en el Hospicio del Carmen. Fue en marzo de 2016. Y después, al segundo, lo hice en el Hospital Néstor Kirchner", remarcó.

Ocurre que no es la primera vez que ocurre, pues en julio pasado una dirigente del PRO Misiones fue detenida en Brasil con 5 kg. de cocaína en su valija y luego se viralizó un video que guardaba en su celular, donde se la ve consumiendo droga con la ayuda de una tarjeta.