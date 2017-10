La inconstitucionalidad de la 'Ecotasa' y una fuerte señal de Macri a los municipios

La provincia se despegó de la puja entre Nación y municipio

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se despegó, sin embargo, de la polémica durante una visita que realizó ayer a la ciudad. Según 'Bariloche2000', dijo ante una consulta de 'Noticiero Seis' que "la provincia no tiene incumbencia" en el conflicto, y defendió la autonomía municipal.

"En la provincia de Río Negro existe la autonomía municipal, los municipios por la Constitución Provincial y por sus propias Cartas Orgánicas generan su propio ordenamiento jurídico. Mientras no violen la Constitución de la provincia, la provincia no tiene forma de intervenir, por lo tanto nosotros no nos sentimos comprendidos en esta demanda que ha planteado la Presidencia de la República", dijo al respecto.

"Consideramos que la provincia no tiene incumbencia en resolver por sí o por no y el municipio de Bariloche tendrá ahora que defenderse de lo que ha planteado el presidente, esencialmente tiene que demostrar que esta tasa no colisiona con ninguno de los impuestos que existen", agregó.

Para Weretilneck, "lo que plantea la Presidencia es que no es una tasa sino un impuesto, y el cuerpo de legales de la Municipalidad tendrá que explicitar que hay una contraprestación y que no se trata de un impuesto".