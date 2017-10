¿Alivio fiscal?: Vidal baja Ingresos Brutos y Sellos pero sube el Inmobiliario 56%

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, niega que su par bonaerense, María Eugenia Vidal, les "marque la cancha" al resto de las provincias con la reducción de Ingresos Brutos al asegurar que "Buenos Aires tiene una carga tributaria mucho más alta".

Sin embargo, luego de participar de la reunión de gobernadores realizada ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño, el mandatario santafesino admitió que está "revisando el tema tributario" en su provincia para "producir un impacto hacia la baja".

De acuerdo con lo señalado por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, la presión tributaria provincial bajará del 5,8 al 5,5% del Producto Bruto Geográfico (equivalente provincial del PIB), con un costo fiscal estimado en 10.000 millones de pesos.

Lacunza y el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, enviaron ayer tres leyes a la Legislatura bonaerense: "Vamos a mandar una cantidad de leyes, que hoy empieza con el envío de la ley de Presupuesto, otra de Reforma Impositiva y otra de Responsabilidad Fiscal", explicó ayer Salvai en un encuentro con periodistas en las oficinas del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque la primera en entrar es la "ley de leyes", la reforma impositiva es la que más interés despierta.

"La intensión es bajar la presión impositiva y los impuestos distorsivos, por eso modificamos Ingresos Brutos y Sellos. La idea es tener un sendero decreciente en el tiempo, con un plazo de cinco años", explicó Lacunza, aunque reconoció que el proyecto "sólo contempla el 2018".

El ministro de Vidal presentó un proyecto en donde se elimina la sobrealicuota a las producciones extraterritoriales y se reduce la presión sobre el sector de Industria, Pymes, Agro, Construcción, Comercio y Venta de carne (carnicerías). Asimismo, se rebajará el Impuesto de Sellos para la registración de los inmuebles, que pasará del actual 3,6% al 2%.

La baja significará un esfuerzo fiscal de $14.000 millones, que recuperará parcialmente con un readecuamiento del impuesto inmobiliario.

El revalúo tanto para el inmobiliario rural como para el urbano implicará aumentos de entre 40% y el 75%. "El promedio para el urbano es de 56% mientras que para el rural es de 50%", explicaron.

"Esta modificación significará una recaudación de alrededor de $ 4000 millones, por lo que el costo fiscal para la provincia de reducir la presión tributaria significará dejar de percibir $10.000 millones".

Un "puchito" de $ 300 millones más los podrá sumar de la decisión de quitar las exenciones del impuesto Automotor y de Sellos para los partidos políticos y las asociaciones gremiales; y de IIBB para mutuales que realicen actividad financiera y cooperativas de comercio.

En 2016 no logró prosperar el intento de Vidal de aplicar un revalúo de tierras rurales y urbanas, y se mantiene la valuación fiscal de hace 12 años, en el segundo caso.

"Los patrimoniales están muy retrasados; hoy recaudamos más de Automotor que de Inmobiliario, y la masa de autos de la provincia vale más que las propiedades para el fisco", graficó ayer Lacunza, en diálogo con periodistas.

Por eso -afirmó- pondrán al día las valuaciones fiscales. "Más que revalúo lo llamo actualización, que se hará todo junto pero con topes, de acuerdo al valor de la propiedad, de entre 40% y 75%", dijo, respecto de la evolución que mostrará el Inmobiliario.

Explicó que hoy se paga en la provincia 11 pesos anuales de Inmobiliario Urbano por metro cuadrado, mientras que ese valor escala a 147 pesos anuales por hectárea en zonas ganaderas y a $527 pesos anuales por hectárea en el núcleo agrícola más fuerte.

"Por primera vez en muchas décadas, al mismo tiempo el año que viene va a bajar el déficit, va a subir la inversión en obra pública y van a bajar los impuestos", destacó Lacunza. El presupuesto -que signará el tercer año de mandato de Vidal- determina ingresos por $599 mil millones, gastos por $630 mil millones (la mitad son salarios) y un déficit de $30.900 millones.

Por otra parte, la ley de Responsabilidad Fiscal que fue también enviada ayer se trata de un espejo de la que puso en marcha la Nación. La provincia propondrá a los 135 municipios que se comprometan a no incrementar los gastos, mucho menos en los últimos meses de gestión y, entre otros puntos, generar una heterogeneidad territorial impositiva.

"Los que no lo firmen, no serán autorizados a emitir deuda y no van a poder recibir ayuda financiera de la provincia", señaló el ministro bonaerense.

Además, también ingresó a la Legislatura el Presupuesto para el 2018 en donde, según dijo Lacunza, "el principal mensaje es que por primera vez bajará el déficit y la presión impositiva, a la vez que sube la inversión en obra pública".

Asimismo, estiman un déficit de $ 30.900 millones y pedir autorización a los legisladores para endeudarse un 11,5% más que la deuda tomada para esta año, pasando de los $ 52.000 millones de 2017 a $58.890 millones.

"La deuda este año será del 7% del PB, y para el año que viene será de 7,5%. Las alertas sobre un posible sobre endeudamiento son bienvenidas, pero estamos en un nivel aceptable", explicó Lacunza.

En los ítems de desarrollo social, infraestructura y salud, incrementará los fondos 33%, 22% y 19% respectivamente.

El diario platense 'Hoy' explicó cada punto de la siguiente manera: