Carbap salió con los tapones de punta contra la reforma de Vidal

El anunciado incremento del 50% en el impuesto inmobiliario rural anunciado por el gobierno bonaerense ya provocó el primer rechazo en las organizaciones del campo. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) ya puso el grito en el cielo: su titular, Matías Velazco, calificó como "una barbaridad" la medida, indicando que la suba "no tiene relación con el cambio que hubo en la economía".



"A priori es una mala noticia; es una barbaridad, no acompaña a la inflación ni a las paritarias", dijo De Velazco, añadiendo que "el Gobierno piensa que el campo tiene todos los problemas solucionados con la devaluación, la rebaja de las retenciones y la quita de los ROEs (trabas para exportar), pero no es así".



El dirigente ruralista contó que funcionarios de la Provincia les habían asegurado que la suba iba a acompañar a la inflación, ubicándose cerca del 20%. "Dijeron que no habría sopresas y esto no tiene relación con el cambio que hubo en la economía".



Además, Velazco consideró "un cuento" la estimación hecha por el gobierno bonaerense en el sentido de que el aumento en el inmobiliario rural significará un incremento de hasta 60 pesos para la mitad de los productores.



También se refirió al argumento oficial de que hacía doce años que no se actualizaba el valor fiscal de los inmuebles, expresando que "este mismo año revaluaron, vía formulario 911, unas 17 mil partidas", un mecanismo similar al que utilizó el gobierno de Daniel Scioli.



Finalmente, aseguró que Carpab analizará más en profundidad el paquete de medidas anunciado por la administración de María Eugenia Vidal. La propuesta fue enviada ayer a la Legislatura junto a los proyectos de Presupuesto 2018 y Responsabilidad Fiscal.



# Los detalles de la reforma, según Lacunza



El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, dio detalles del Presupuesto 2018 para la provincia y señaló que el impuesto Inmobiliario Rural tendrá un tope de aumento del 50%, con exenciones para productores afectados por adversidades climáticas.



Según explicó Lacunza, el aumento significará una suba de $61 por mes para la mitad de los campos, ya que “quedarán exentas de la suba las propiedades de hasta 50 hectáreas”.



“Para los campos inundados se replicará el beneficio establecido para este año”, aseguró en relación a las exenciones del 50% en casos de emergencia y del 100% en casos de desastre agropecuario.



Además, indicó que la baja de impuestos proyectada para 2018 a través de un proyecto paralelo al del Presupuesto, tendrá un costo fiscal de $ 10.000 millones y abarcará a Ingresos Brutos en cada sector, con lo cual unos 3.800 pequeños productores agroganaderos tendrán alícuota cero cuando facturen hasta $3 millones anuales.



Lacunza adelantó que se recortará también la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles, en tanto que para autos cero kilómetro ese gravamen y el de IB bajan de 3 y 3,5%, respectivamente, al 2,5%.



“Se prevé un crecimiento de 3,5% de la economía bonaerense”, dijo, lo que “incluye una baja en la presión impositiva a 5,5% del producto bruto geográfico (PBG), frente a 5,8% este año”.



Los recursos para obras hidráulicas en el territorio bonaerense, para evitar o mitigar el impacto de las inundaciones, tendrán un salto de 89% de acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2018.