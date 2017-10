Tajante réplica de Cambiemos a Picetti: "No puede asumir porque no fue candidata"

Semanas atrás se conoció que Joanna Picetti, 8va en la lista de diputados nacionales por Vamos Juntos que encabezó Elisa Carrió, tenía denuncias en contra por maltrato infantil, lo que generó molestias en las filas del Gobierno. Desde el oficialismo le pidieron que diera un paso al costado pero la mujer se negó, y luego fue la Justicia la que decidió apartarla de la lista. Sin embargo, este viernes (27/10), Picetti aseguró que de todos modos asumirá su banca. Urgente24 se comunicó con el entorno de Carrió, que fue tajante: "no puede asumir porque no fue candidata".



"Soy diputada electa porque fui elegida en las PASO y fui elegida en las últimas elecciones y del fallo, que lo vi solamente en los medios, no estoy notificada, con lo cual debería ser diputada electa", anunció hace unas horas Picetti en una entrevista con Infobae. También señaló que está sobreseída con sentencia firme de varios tribunales exonerada de toda responsabilidad por los delitos imputados de maltrato infantil hacia sus hijos.

Recordemos que el pasado el 19 de octubre, la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría resolvió el caso y la apartó de la lista por "falta de idoneidad o habilidad moral necesaria para ocupar la banca legislativa". "Tener presente la decisión de la Alianza Vamos Juntos y en consecuencia tener por excluida a la ciudadana Joanna Picetti de la lista de candidatos a diputados nacionales para los comicios a celebrarse el 22 de octubre", resolvió la magistrada.

"Todas esas causas están sobreseídas. Una está archivada y la otra está sobreseída por Fiscalía, juez de Primera Instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación. Con todas las pruebas me expuse a la Justicia y su debido proceso y quedamos sobreseídos, toda mi familia porque la causa no es solo en contra mía, fue en contra de mi mamá, mi papá, mi hermano, mía por supuesto y si estaba el perro también lo iban a acusar al perro", agregó Picetti sobre las causas por denuncia familiar en su contra.



Sobre las recientes declaraciones de Picetti, desde el entorno de Carrió afirmaron a Urgente24 que "ya se expidió la Justicia y la excluyó de la lista, por lo tanto no fue votada" y que, por lo tanto Picetti "no puede asumir porque no fue candidata".



También señalaron que el reemplazo de Picetti "lo deberá determinar la Justicia", pero puede ser el 9no o 10mo lugar de la lista de Vamos Juntos, que ocuparon el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, y el actual diputado nacional del PRO, José Luis Patiño.