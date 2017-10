Stolbizer negó un pase a Cambiemos: "Tengo diferencias"

La ex candidata a senadora por 1País Margarita Stolbizer manifestó este viernes (27/10) su "aprecio" por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pero descartó un eventual acercamiento al espacio que integra la mandataria al asegurar que no busca "trabajo" ni está "detrás de ningún cargo". Además, dijo tener "diferencias" con el Gobierno actual.



"Siempre dije que considero a la gobernadora muy valiosa; es una persona a la que aprecio mucho y creo que ella está dando una gran batalla" en su distrito, ponderó la diputada, pero recordó que siempre ha sido "crítica" de la gestión de Vidal.



"Yo no podría formar parte ni del kirchnerismo ni del Gobierno actual porque tengo diferencias", aclaró.



Stolbizer se expresó de esta manera en medio de las versiones que indicaban que podría pasarse al equipo de Cambiemos, tras los elogios que le dedicaron desde el gobierno boanerense.



Días atrás, el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, había elogiado a la líder del Gen, al tiempo que indicó que “María Eugenia la considera un montón”. La diputada electa, Graciela Ocaña, había marcado también la necesidad de convocar a la legisladora nacional



Salvai calificó a la líder del Gen como “una mujer valiosa” y se mostró predispuesto a que pueda sumarse a trabajar codo a codo con el equipo de la gobernadora.



En referencia a la posibilidad concreta de ocupar un cargo, Salvai dijo: “No está previsto eso, pero sí le vamos a pedir que siga apoyándonos como lo hizo hasta ahora, tanto en la Legislatura como en los proyectos que tenemos de gobierno”. Y agregó: “Es una mujer valiosa que María Eugenia considera un montón. Vamos a contar con ella, pero no está previsto ningún cargo”.

Cabe recordar que en noviembre de 2015, cuando faltaba poco menos de un mes para que María Eugenia Vidal asumiera su función en la Gobernación, Stolbizer la recibió en su casa. Tras el encuentro, la representante del Gen comprometió el apoyo de su partido en la Provincia para “acompañar todas aquellas cuestiones que el futuro gobierno de Vidal necesite en la primera etapa para fortalecerse y poder brindar las respuestas que los vecinos están esperando”.