RT le devolvió el guantazo a Twitter

"Estamos más enfocados que nunca en hacer de Twitter un lugar más seguro para todos", dijo Jack Dorsey, CEO de Twitter. "Tomaremos una posición más agresiva en nuestra política de abuso y cómo las implementamos".

Twitter quiere tomar más responsabilidad en mantener seguros a sus 330 millones de tuiteros. La semana pasada Dorsey anunció cambios a las políticas de la compañía, en especial cuando alguien desde la comunidad acosa a otro miembro. Los cambios le conceden más opciones a los usuarios de reportar insinuaciones sexuales no solicitadas. La compañía también prohibirá más tuits de contenido sexual inapropiado, y tomará pasos, no específicos, para prevenir que se promueva la violencia en su plataforma. Hasta los símbolos de odio serán cubiertos con una advertencia.

El número de usuarios activos diarios ha crecido +14% respecto al mismo periodo de 2016, encadenando así 4 trimestres consecutivos de crecimiento en dobles dígitos. Gran parte de ese éxito se basa en las emisiones en directo vía streaming, cada vez más populares en Twitter.

De todos modos, el objetivo no esta métrica sino conseguir que todos los usuarios activos participen a diario. Y lo están consiguiendo.

Están incluso en el timeline del usuario, que cuando se conecta a la versión para computadora puede ver un canal emitiendo 24 horas a la derecha de la pantalla. Sólo en los 3 últimos meses Twitter ha firmado 30 nuevos acuerdos, 10 de ellos con compañías de fuera de USA, para aumentar un número de emisiones en directo que ya está en 830 eventos en el trimestre estudiado, lo que supone un incremento del 74%.

Los ingresos, en cualquier caso, han descendido ligeramente. En los 3 meses del 3er. trimestre de 2016 ingresaron US$ 590 millones, un 4,3% menos en términos interanuales. Pero los analistas proyectaban US$ 587,5 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Twitter reportó que su pérdida neta se redujo a US$ 21.1 millones, o sea US$ 0,03 por acción, en el trimestre. La ganancia sin incluir ciertos costos fue de US$ 0,10 por acción, en comparación con las estimaciones de los analistas de US$ 0,07. Las ventas en USA cayeron 11% respecto del mismo período de 2016 pero las ventas internacionales crecieron 6%.

Twitter dice que las ventas fueron mejores de lo esperado porque fueron impulsadas por su publicidad visual y por las plataformas de licencias de datos.

La compañía presentó una proyección para el 4to. trimestre para las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización: de US$ 220 millones a US$ 240 millones. Los analistas proyectaron US$ 200 millones.

"Este trimestre avanzamos en 3 áreas clave de nuestro negocio: crecimos en audiencia y participación, logramos avances en la vuelta al crecimiento de los ingresos y alcanzamos una rentabilidad récord”, dijo Dorsey en el comunicado.

Los resultados han provocado que Twitter se haya disparado en Wall Street.

El problema de la presentación de Twitter fue la confrontación con RT (Russia Today) y Sputnik, 2 medios de comunicación rusos.

------------------

"El bloqueo de Twitter a RT es parte de un ataque coordinado a Rusia y a la libertad de expresión" https://t.co/5KNI3s4IDZ pic.twitter.com/3YIS7zHn78 — RT en Español (@ActualidadRT) 27 de octubre de 2017

ÚLTIMA HORA: Twitter bloquea todo el contenido publicitario de RT https://t.co/9jMiQAHI6c pic.twitter.com/gdoTeE2OaY — RT en Español (@ActualidadRT) 26 de octubre de 2017

Cómo Twitter quiso embaucar a RT para que gastara a lo grande en las elecciones de EE.UU. de 2016

SEPA MÁS https://t.co/06L5yiQz80 pic.twitter.com/vmIRKmxNdf — RT en Español (@ActualidadRT) 26 de octubre de 2017

Twitter se pega un tiro en el pie al castigar a la cadena RT y Sputnik https://t.co/sE5wdbZoJr



Con @hapinto2 pic.twitter.com/bO1ubpOIAS — RT en Español (@ActualidadRT) 27 de octubre de 2017

------------------

Twitter ha anunciado que vetará la publicidad de todas las cuentas de su plataforma pertenecientes a RT y Sputnik por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de USA.

“La decisión se basó en el trabajo retrospectivo que hemos estado haciendo en torno a las elecciones de 2016 y la conclusión de la comunidad de Inteligencia estadounidense de que tanto RT como Sputnik intentaron interferir con la elección en beneficio del Gobierno ruso”, informó Twitter en su blog corporativo.

Luego llegó la devolución de RT: "Twitter no notificó al Comité de Inteligencia del Senado de USA que había ofrecido a RT una gran compra de espacio publicitario, informó el representante del comité (de inteligencia), Mark Warner, citado por 'The Hill'."

RT se convirtió 'de facto' en socio de Twitter tras firmar en 2015 un acuerdo con la compañía que representa oficialmente a la plataforma en Rusia.

La empresa no informó al comité durante una sesión informativa en septiembre —ni en ningún otro momento— de que había hecho una presentación para persuadir a RT de publicitarse en la plataforma de microblogs. Un portavoz de Twitter se negó a revelar al portal detalles "sobre conversaciones privadas" con sus clientes.

RT reveló los detalles de las negociaciones, que tuvieron lugar en 2016, durante las cuales los representantes de Twitter presentaron al canal una propuesta publicitaria millonaria para la promoción de la cobertura de las elecciones de USA por RT en la plataforma de microblogs. Esta propuesta finalmente fue rechazada por RT.

A finales de septiembre, Twitter publicó un informe titulado "Interferencia rusa en las elecciones en USA de 2016, bots e información errónea", que, según RT, incluía datos confidenciales sobre las campañas publicitarias de RT e implicaba que la cadena intentaba influir en los usuarios de Twitter a través de la publicidad en la plataforma.

RT: "Esta asociación absolutamente infundada y totalmente engañosa nos obliga a revelar los detalles de las negociaciones de 2016 durante las cuales los representantes de Twitter presentaron a RT una propuesta publicitaria valorada en una gran suma. La propuesta se desarrolló en torno a la promoción de la cobertura de las elecciones de EE.UU. por parte de RT en la plataforma de microblogs. Esta propuesta finalmente fue rechazada por RT.

Queremos enfatizar que, a diferencia de nuestros socios en Twitter, en este momento no estamos divulgando ningún detalle financiero de esa propuesta, ni los nombres de las personas involucradas en estas negociaciones, ya que valoramos y respetamos nuestras asociaciones y la confidencialidad de los contratos.

El objetivo de esta divulgación es mostrar los hechos: que RT nunca ha estado involucrada en ninguna actividad ilegal en línea, y que nunca siguió una agenda para influir en las elecciones de EE.UU. a través de ninguna plataforma, incluido Twitter.

Los hechos son los siguientes:

> RT nunca violó ninguna regla mientras se anunciaba en Twitter.

> RT nunca ha utilizado bots ni ninguna otra herramienta comprometida en ninguna plataforma de redes sociales, y nunca lo hará.

> RT nunca ha difundido ningún tipo de desinformación deliberada. Si lo hubiéramos hecho, RT habría sido prohibida por cualquier plataforma de medios sociales, ya que todas ellas tienen reglas estrictas contra la vulneración de las políticas.

> RT siempre ha sido, es y será un socio y editor fiable en las redes sociales globales que brindan oportunidades para que todos los medios lleguen a públicos nuevos y diversos.

Los equipos de RT y Twitter mantuvieron varias negociaciones directas, durante las cuales estudiamos juntos una posible estrategia mediática antes de las elecciones estadounidenses en 2016. La primera reunión se remonta a abril de 2016 y contó con la participación de altos directivos de Twitter para 'marketing' y colaboraciones con los medios.

La idea principal propuesta por Twitter a RT fue "tomar una postura". Cuanto más dinero gastara RT, mayor sería el número de votantes estadoundienses a los que Twitter podría llegar. En la reunión, al equipo de RT se le mostró una detallada presentación sobre las ventajas de elegir a Twitter como plataforma durante los comicios.

En la presentación personalizada se mostraba el gran nivel de tráfico que experimentaría la plataforma de Twitter sobre las esperadas elecciones estadounidenses. Entre los datos compartidos, al equipo de RT se le mostraron estadísticas sobre cómo los usuarios de Twitter estaban reaccionando a cada uno de los tres principales contendientes en ese momento: Donald Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders.

El objetivo estratégico era, según los representantes de Twitter: "Ofrecer un punto de vista imparcial de las elecciones de EE.UU. aprovechando la potente tecnología de Twitter para distribuir el mensaje en tiempo real".

Como reclamo para que RT aceptara la oferta electoral exclusiva, Twitter prometió un paquete de beneficios y bonificaciones.

La oferta incluía pruebas beta cerradas de nuevas herramientas y productos; un 'hashtag' emoji personalizado que ayudaría a RT a destacarse con una cobertura electoral especial; soluciones personalizadas de análisis e investigación; y un equipo de expertos de Twitter para ayudar en la selección de contenidos y en el desarrollo de la estrategia de medios.

La oferta exclusiva de Twitter finalmente fue rechazada por RT debido a que su precio era excesivo, muy superior a los presupuestos que RT destina habitualmente a promocionarse en las redes sociales, y debido a la falta de confianza de parte de RT en que esta campaña beneficiara a la cadena. (...)".

Nadie está diciendo en concreto de que trata el debate: si RT hizo Fake News vía Twitter.

Otros datos

Algo más: "El informe de Twitter del 28 de septiembre de 2017 afirma: "Sobre la base de nuestros hallazgos hasta el momento, RT gastó en 2016 274.100 dólares en anuncios en EE.UU. Ese mismo año, las cuentas <@UNVERIFIED|@RT>_com, <@UNVERIFIED|@RT>_America, y @ActualidadRTpublicaron 1.823 tuits que apuntaban de forma directa o potencial al mercado estadounidense".

En primer lugar, en la publicación antes mencionada, Twitter reveló sin previo aviso información financiera confidencial de un socio. En segundo lugar, la publicación no menciona un dato crucial: prácticamente todas las organizaciones mediáticas pagan para publicitar su cobertura de noticias en plataformas de redes sociales de todo el mundo (RT no es ni remotamente un caso único), y que es un medio totalmente legal de promoción de contenido.

Sin embargo, lo más importante es que el informe no especifica que 274.100 dólares no fue la cantidad gastada en la promoción de tuits relacionados con las elecciones para el público estadounidense. Gran parte de esa suma se gastó en la promoción general de las cuentas de RT como una forma de llegar a nuevas audiencias, la forma más popular de publicidad en Twitter. Solo una fracción del contenido promocionado estaba relacionado con la cobertura de las elecciones de EE.UU.

Lo anterior también fue parte de un gasto general de 2016 a través del cual RT recibiría bonos y confirmaría su condición de socio 'premium', que garantiza el apoyo directo de los administradores de Twitter."