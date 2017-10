"Desde el celular de un forense se filtraron las fotos del cuerpo"

Sergio Maldonado, su mujer Andrea Antico y su abogada Verónica Heredia brindaron la 1era conferencia de prensa en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina, luego de la aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Allí, volvieron a insistir que están frente a una causa de desaparición forzada seguida de muerte.

Sergio Maldonado afirmó sobre las fotos del cuerpo de Santiago: "Desde el teléfono del médico forense que participó en Esquel se filtraron las fotos del cuerpo".

Si bien Sergio destacó que el juez Gustavo Lleral cumplió en encontrar a Santiago, manifestó que se adelantó a afirmar que “el cuerpo no tenía signos de violencia”. Dijo que debería haber esperado un poco para anunciarlo y tener el informe final. "No entiendo porque salen a opinar los peritos cuando todavía no están todas las pruebas. Hay que seguir esperando para saber con más claridad qué es lo que pasó", agregó.

“Encontrar el cuerpo no fue producto de un rastrillaje, porque estaba a la vista", explicó Heredia, e indicó que el lugar donde se encontró fue rastrillado, por lo menos, más de 2 veces. Además pidió que se conforme un grupo de expertos independientes del sistema judicial y del Poder Ejecutivo para que pueda dar una respuesta conforme al derecho.

“Todo es importante en una investigación. La semana que viene comienzan los peritajes de los teléfonos”, agregó la abogada.

Tanto Sergio como Andrea dijeron que su familia se siente atacada, y pidió que no se los insulte a través de las redes sociales. Antico también indicó que hay una campaña para desprestigiar su marca.

Sergio Maldonado confirmó que el papa Francisco les envío una carta y que los recibirá en diciembre.