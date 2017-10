Duro golpe de Larreta a Lousteau: echó a un funcionario de Evolución

El Gobierno porteño echó el Consejo Económico y Social de la Ciudad a Federico Saravia, un hombre cercano a Martín Lousteau, líder de Evolución, y a Emiliano Yacobitti, titular del radicalismo porteño.



Mediante una publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta formalizó la expulsión del peronista Saravia. Su cargo está dentro de la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por lo tanto el decreto lleva las firmas del actual Ministro, Andrés “Andy” Freire, y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

Pero no sería todo para el Gobierno porteño, ya que buscaría desplazar a otros funcionarios vinculados a Lousteau: ya está puesta la mira en un síndico de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y una directora de la Agencia de Bienes, quienes también podrían ser desplazados por decreto, según publicó el sitio Letra P.



Pero no terminan las malas noticias para Lousteau, ya que la interna en el radicalismo porteño terminó de estallar esta semana.



En CABA, la UCR porteña es presidida por Emiliano Yacobitti y también comandada por Enrique "Coti" Nosiglia, que hicieron campaña por el economista. De otro lado, se conformó Radicales en Cambiemos, encabezados por Facundo Suárez Lastra, Ricardo Gil Lavedra y Jesús Rodríguez, que apoyaron a Elisa Carrió e incluso integraron la lista de Vamos Juntos. Ahora se recrudece la interna y comienza la disputa por quien se quedará con el radicalismo local.



Lo cierto es que, este viernes, la jueza federal María Servini suspendió la realización de las elecciones internas en la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad, que habían sido convocadas para el 19/11.



La suspensión, a través de una medida cautelar, fue solicitada por Facundo Suárez Lastra, Ariel Aníbal Álvarez Palma, Guillermo Pablo Suárez y María Inés Parry, quienes denunciaron que fueron "ilegal y arbitrariamente" desafiliados del partido, lo que les impide participar del proceso electivo.



Los integrantes de Radicales en Cambiemos fueron dados de baja del padrón el 25/09 a través de una resolución que ordenó marginar del partido a aquellas personas que hayan sido precandidatos en las primarias del 13 de agosto en listas "no habilitadas orgánicamente" por la UCR.



"La medida cautelar que aquí se otorga tiene por naturaleza u objeto la clara premisa de impedir un cambio en la situación de hecho o de derecho respecto de los actores mientras dure el proceso y con miras a la eventual sentencia a dictarse. En virtud de ello, es que juzgo razonable hacer lugar a la misma", argumentó Servini en su resolución.