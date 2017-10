Ella apoyaría que siga Espinoza pero Menéndez/Insaurralde prometen batalla

La realidad es que el peronismo carece de un personaje con más votos que Cristina Fernández de Kirchner. Los gobernadores triunfadores o son muy poco conocidos a escala nacional (Sergio Uñac) o no pueden salir de sus territorios porque se les complica (Juan Manzur y Gildo Insfran). En cuanto a los intendentes bonaerenses, ocurre algo similar con Gustavo Menéndez y Martín Insaurralde. Y Sergio Massa dicen que vuelve al PJ pero acumula 4 elecciones consecutivas de merma de sufragios, tampoco está para 'campeonar'. Todos coinciden en que CFK tiene 'piso' alto pero 'techo' bajo: tiene mucho pero ya no será ganadora. ¿Quién la correrá de escena? ¿Miguel Pichetto? Si él no le gana una interna a los Soria en Río Negro y los hijos del fallecido 'Gringo' mantienen una relación harto volátil con Pichetto (hay que esperar a la reunión distrital en noviembre). En este contexto, aquí va un análisis:

Por SEBASTIÁN DUMONT
Periodista especializado en Provincia de Buenos Aires, en especial el Gran Buenos Aires.
Sábado 28 de octubre de 2017 22:29 hs