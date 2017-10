62 años de Bill Gates: Honor a Gary Kildall

"Ladron que roba a ladron tiene 100 años de perdon",

Refrán popular.



La empresa Microsoft fue la que impulsó en la Argentina iniciativas cuestionadas como Software Legal. Sin embargo, el origen mismo de Microsoft fue un caso muy controversial de patentes que IBM ayudó a ocultar porque le había contratado la licencia a Microsoft.

Es interesante recordarlo ahora que Bill Gates cumple 62 años y es el empresario con mayor fortuna personal del mundo y un filántropo importante.

Hay que recordar a Gary Kildall (19/05/1942 al 11/07/1994).

En 1973, Kildall comenzó a trabajar en un sistema operativo de disco para crear un entorno de desarrollo para microcomputadoras, al que llamó PL/M, y de allí surgió el sistema operativo CP/M (posteriormente DR-DOS y la interfaz gráfica de usuario GEM Desktop).

Él fundó la compañía Digital Research luego de renunciar a su trabajo en NPS en 1976 y continuó trabajando en su CP/M. Al principio lo vendía en avisos clasificados en las últimas páginas de revistas de computación.

Como IBM terminó usando MS-DOS en lugar de CP/M



Con el lanzamiento de la Altair 8800 -en enero de 1975-, había un sistema comercial capaz de correr CP/M. En 1977, CP/M era el más popular de los sistemas operativos de microcomputadora, corriendo en casi todas las computadoras basadas en un procesador Intel 8080 o Zilog Z80.

En 1980, IBM se acercó a Digital Research buscando una versión del CP/M para su próxima computadora personal. No hubo acuerdo, y apareció Microsoft en escena.

Gates vio la oportunidad comercial de su vida: obtuvo los derechos para un clon de CP/M llamado QDOS (Quick and Dirty Operating System) escrito por Tim Paterson, de Seattle Computer, y se lo licenció a IBM: así nació el MS-DOS/PC-DOS.

Microsoft compró los derechos de autor del QDOS a Tim Paterson por US$ 50.000, y los licenció a IBM sin cambiar nada salvo el nombre a MS-DOS (Microsoft DOS).

Más tarde, IBM descubrió que el sistema operativo de Gates/Paterson podría haber infringido el copyright de CP/M, se contactó con Kildall, y acordaron que éste no les llevaría a juicio a cambio de que junto con el PC-DOS se vendiera el CP/M. El precio fijado era de US$ 250 para el CP/M y US$ 40 para el PC-DOS. Es una obviedad quien ganó.

Fue el principio del fin de Digital Research como el mayor productor mundial de software para microcomputadoras.

Bill Gates



Una bio

William Henry Gates III nació en Seattle, Washington, el 28/10/1955 en una familia de clase media alta. Estudió en la escuela privada de Lakeside, la cual gracias a su avanzado equipamiento ya contaba con una computadora en 1968. En Lakeside conoció a Paul Allen, su socio fundador de Microsoft.

Bill mostró un temprano interés en el software y comenzó a programar computadoras a los 13 años.

Con 18 años ingresó a la Universidad de Harvard habiéndo pasado el examen de ingreso con 94 puntos sobre 100. Allí conoció a Steve Ballmer, desde 1980 integrante de la junta directiva y co-propietario de Microsoft.

El 04/04/1975 creó la empresa de software Microsoft.

En 1976, antes de la graduación abandonó la universidad y se trasladó a Albuquerque, sede de MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), una compañía de electrónica fundada por Ed Roberts y Forrest Mims que en 1969 había creado la 1ra. computadora personal comercialmente exitosa, la Altair 8800.

Paul Allen y Bill Gates habían comenzado a escribir software para Altair 8800.

Los primeros productos de la empresa fueron 2 lenguajes de programación llamados COBOL y Fortran, pero el éxito de Microsoft llegó en 1981 con el DOS.

IBM necesitaba ese sistema operativo para competir contra la irrupción en el mercado de Apple, y la negociación fue flexible. Microsoft pidió los derechos de licencia, mantenimiento, e incluso la posibilidad de vender el DOS a otras compañías. IBM aceptó, considerando que lo que las ganancias las generaría el hardware y no el software, un grave error.

Luego Gates protagonizó una dura riña judicial con Apple, de quien copió un interfase que tampoco era de Apple sino de Xerox Corporation, que tenía una empresa de desarrollo e investigación llamada Xerox Parc, la cual es la creadora de los íconos, las ventanas y la red de área local Ethernet. En 1973, la empresa desarrolló el Xerox Alto, uno de los primeros computadores personales de la historia y el primero en utilizar la metáfora de escritorio y una interfaz gráfica de usuario, como el mouse.

Pero como el negocio de Xerox eran las fotocopiadoras, no se interesó en convertirlo en un desarrollo comercial.



Existieron vínculos entre Jobs y Gates en el marco del desarrollo de los paquetes Office, Word y Excel, mientras se desarrollaba Macintosh, cuyo diseño Jobs exhibió a Gates.

El 10/11/1983 en el Plaza Hotel de Nueva York City, Gates presentó Microsoft Windows, un sistema operativo con conceptos que Jobs había incorporado en Apple, aunque a su vez los había tomado de Xerox.

Ocurrieron demandas y el inicio de una disputa enorme. De todos modos, Gates le ganó la batalla a sus competidores porque no ingresó al hardware sino que se quedó en el software, y una alianza con Intel (se bautizó ese vínculo como Wintel), que fabricaba los microprocesadores indispensables para el hardware.

Por lo tanto muchos otros -el caso de Dell, por ejemplo- podían armar un hardware comprando los derechos de Microsoft y utilizando los procesadores de Intel.

En cambio Jobs se aferró a una estrategia de hardware + software, todo junto en paquete cerrado: más rentable por unidad, pero menos masivo en un negocio masivo.

De alguna manera, Google replicó el modelo de Gates con el Android, el software para telefonía móvil más utilizado del mundo.

Pero Apple es la empresa más rentable con sus modelos iPhone.

Bill Gates y Steve Jobs juntos



Steve Jobs y Bill Gates



Y el sistema operativo Microsoft Windows se utiliza en la mayor parte de los computadores personales del planeta, pero Microsoft fracasó en el intento de masificar un software para la telefonía móvil y fracasó en el intentó de capturar el mercado de las tablets, en la que innovó Jobs con el iPad, antes del iPhone.

Para colmo, apareció GNU/Linux, la combinación del sistema operativo GNU, desarrollado por la Free Software Foundation, y el núcleo(kernel) Linux, desarrollado por Linus Torvalds y la Linux Foundation: todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de GNU) y otra serie de licencias libres.

Microsoft ya no es la compañía más grande de Internet. Tampoco es la líder.

No le aportó mucho sus políticas de compra de

> Nokia para ingresar a la telefonía celular,

> HoTMaiL a los ex Apple, Sabeer Bhatia y Jack Smith;

> Skype (que compró a Silver Lake Partners, que compró a eBay, que compró a Janus Friis - Niklas Zennström y los estonios Priit Kasesalu, Ahti Heinla y Jaan Tallinn).​

Ahora volvió a la carga quedándose con LinkedIn.

7 claves de Gates



La fundación

Gates, padre de 3 hijos -Jennifer Katharine, Rory John y Phoebe Adele- está casado con su ex empleada Melinda French y juntos crearon la Fundación Bill y Melinda Gates. Según la revista Forbes, son los donantes más generosos del mundo: US$ 38.000 millones.

Ellos se casaron en 1994, casi 10 años después de haber sido nombrado 1 de los "50 solteros más codiciados" (1985).

Gates encabezado la lista de Forbes de los 400 estadounidenses más ricos durante 24 años consecutivos y, con una fortuna total de US$ 89.000 millones.

Y es la persona considerada más rica del mundo en 18 de los recientes 23 años.

Pero en 2017 ha cedido el primer lugar del 'ranking' al fundador de Amazon, Jeff Bezos. De acuerdo con Forbes, la fortuna de Bezos llega a US$ 90.600 millones, frente a los US$ 90.100 millones de Gates, quien también es el fundador de Mission Innovation, una iniciativa global para acelerar la innovación en energía limpia, pública y privada, para abordar el cambio climático, y es creador del Breakthrough Energy Coalition, un grupo global de 28 inversores de alto patrimonio comprometidos con el financiamiento de compañías de energía limpia.

Microsoft también fue denunciada y juzgada por prácticas monopólicas. Por ejemplo, por la vinculación de diversos programas a su sistema operativo Windows del navegador Internet Explorer que dejó afuera al navegador Netscape, en su momento, inició del reclamo, que perdió Microsoft.

El caso Estados Unidos contra Microsoft fue un conjunto de acciones legales planteadas contra Microsoft Corporation en virtud de la Sherman Act 1890 Sección 1 y 2 el 08/05/1998 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) junto con 20 Estados.

Joel I. Klein fue el fiscal principal.

El juez Thomas Penfield Jackson informó sobre sus conclusiones el 05/11/1999, en las mismas expresó que el dominio por parte de Microsoft del mercado de sistemas operativos de computadoras personales tipo x86 constituía un monopolio. En instancia de apelación, Microsoft pudo revertir parcialmente esta condena. Pero su predominio había ingresado a un ocaso, Gates se había dormido sobre los laureles, y había que reinventar el negocio.

Sin duda que el avance de Chrome, de Google, como el navegador más utilizado del mundo tiene que ver con la derrota legal de Microsoft.

Hoy la empresa de software es tiene como presidente ejecutivo al eficiente Satya Nadella y cuenta con más de 120.000 empleados. El mayor accionista ahora es Steve Ballmer, y le sigue Gates.

Sus resultados operativos fueron muy interesantes: un beneficio neto de U$ 6.576 millones para el 1er. trimestre de su ejercicio 2017-2018, un 16% más que el obtenido por la compañía en el mismo periodo del año anterior.

Los principales protagonistas de este crecimiento son Azure Media Services (iCloud), el cual experimentó un crecimiento del 90% y Office 365, una plataforma que ha tenido un crecimiento del 42%.

Y su división de consolas y servicios de videojuegos, Xbox, sigue creciendo.