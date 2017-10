Llegó la hora de las reformas y la grieta sigue intacta

La presentación que hará mañana 30/10 el Presidente Mauricio Macri para anunciar las reformas económicas e instituciones de “acuerdos básicos de gobernabilidad” hacen que la semana en la Argentina arranque con mucha expectativa, hay quienes esperan que con los anuncios el país se encamine hacia un futuro mejor, mientras otro grupo teme por las reformas sigan atacando el bolsillo del ciudadano de a pie. Sin embargo, y aunque la presentación del Presidente está dirigida a todos los sectores, hay quienes decidieron no asistir, porque “no tiene ningún sentido”.

Los anuncios presidenciales se realizarán mañana lunes 30/10 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde unos 150 invitados escucharán a Macri hablar sobre los lineamientos generales del plan de Gobierno hasta el 2019 y las reformas puntuales que preparó para algunos sectores de la economía y la producción.

No obstante, el jefe de los diputados kirchneristas Héctor Recalde, anunció que no asistirá, "No voy a ir a la convocatoria de mañana del Presidente. Una reunión así no tiene sentido", expresó. Sin embargo, admitió: "Estoy interesado en leer cuáles serán los contenidos [...] Vamos a ver qué pasa".

"Mejor que estar ahí sentadito, leeré después el informe. Auguro, no va a ser lo que yo pienso para el futuro", dijo. Y advirtió sobre un posible "riesgo de seguridad jurídica". Y aseguró que el debate institucional se debatirá en el Parlamento. "Respeto el diálogo institucional, pero lo mejor para eso es que si hay un proyecto de ley se debata en el Congreso", reclamó Recalde.

Además, Recalde rechazó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, porque se hizo antes de que fuera llamado a indagatoria por parte de la Justicia. "Es cierto que hay un pequeño grupo de jueces y fiscales con obediencia debida al poder", afirmó. El diputado opositor se alarmó porque, según su opinión, mientras que para los miembros del Gobierno "los sobreseimientos son rapidísimos", con el kirchnerismo "los procesamientos son rapidísimos".

Aunque evidentemente, la grieta en la Argentina está intacta, desde la Casa Rosada aseguran que el Presidente Macri se siente “confiado” en torno a los anuncios que realizará mañana. “Será la presentación de las propuestas que impulsará el Gobierno para promover consensos en torno de un conjunto de políticas públicas que permitan generar empleo, dar sustentabilidad al crecimiento de la economía y avanzar hacia la Argentina que queremos”, dijeron fuentes oficiales.

De lo que se filtró entre cuáles serán los anuncios de Macri, se supo qye el Presidente hablará de la necesidad del equilibrio fiscal, tanto en el Ejecutivo nacional como en las provincias, además del trabajo privado como eje para combatir la pobreza, en el que esperan discutir el tema del blanqueo laboral y pensar en una reforma con la oposición y los sindicatos. “Un Gobierno integrado al mundo”.