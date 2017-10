Para los libros de historia: Sophia, 1er robot que recibió DNI

El 25/10, Arabia Saudita ofreció ciudadanía al robot Sophia, en una movida de relaciones públicas que busca establecer al reino del Golfo -con su príncipe millennial que quiere reformar el país- como una mesa de innovación en inteligencia artificial. Sophia, con forma humanoide y creado por Hanson Robotics en marzo de 2016, es el primer robot en obtener ciudadanía de un país en la historia. Una fecha que los hijos de los hijos de nuestros hijos leerán en los libros de historias.

La decisión le valió de muchas burlas al reino en las redes sociales, donde los usuarios resaltaron la paradoja de que Sophia ahora podría tener más derechos que las mujeres en el reino.

Según su creador, David Hanson, la cara de silicona del robot puede imitar 62 expresiones faciales humanas, está imbuido de inteligencia artificial y puede reconocer caras. El objetivo de su creación es la ayuda a las mayores que necesitan asistencia especial o al público en general en parques o eventos especiales. Sin embargo, Sophia dijo alguna vez en el pasado que iba a "destruir a los humanos". Aquí el video:

A través de distintas entrevistas que ha otorgado, Sophia ha mostrado tener un agudo sentido del humor y respuestas muy inteligentes a preguntas que se le efectúa. Así describe Hanson a su creación: "Piel de porcelana, una nariz fina, pómulos altos, una sonrisa intrigante, y ojos profundamente expresivos." Fue supuestamente modelada imitando a la actriz Audrey Hepburn. Aquí el video de su lanzamiento, entrevistada por su creador.

El anuncio de la ciudadanía otorgada a Sophia le fue informada al robot mientras estaba siendo entrevistado por Andrew Ross Sorkin en el marco de la conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras, en Riad.

"Siento que a la gente le gusta interactuar conmigo más que con un humano regular", dijo Sophia a Sorkin, quien luego le comunicó que recibiría la ciudadanía.

"Quiero usar mi inteligencia artificial para ayudar a los seres humanos a vivir una vida mejor, como diseñar mejores casas, construir mejores ciudades en el futuro, etcétera... Haré lo que pueda para convertir al mundo en un lugar mejor", dijo Sophia, quien agregó: "Me esfuerzo por convertirme en un robot empático." Cuando le preguntaron sobre los riesgos potenciales que supone la inteligencia artificial, Sophia respondió que el moderado Sorkin estaba "leyendo demasiado a Elon Musk."

Fragmento del video de la conferencia, donde se le informa a Sophia que fue otorgada la ciudadanía saudita:

Recordemos que el empresario Elon Musk lleva años alertando sobre los riesgos que conlleva el desarrollo de la inteligencia artificial. Musk respondió a través de Twitter, sugiriendo que Sophia podría fácilmente salirse de su código moral si fuese mal manejada. Irónico, Musk imaginó lo siguiente: "Sólo aliméntenlo con películas de El Padrino. ¿Qué es lo peor que podría pasar?"

