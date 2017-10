Macri va por más: Defensa quiere FF.AA. en combata al "terrorismo interno"

Recientes versiones periodísticas indicaron que Mauricio Macri analiza autorizar a las Fuerzar Armadas a luchar contra el narcotráfico y el terrorismo no sólo en las fronteras sino también puertas adentro del país. Este proyecto se enmarca en un plan de reestructuración de las FFAA impulsado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien busca conseguir más presupuesto para su cartera.

La reforma que prepara Aguad, quien hace tres semanas anticipó en Córdoba que elabora un proyecto de reestructuración que "redefinirá el rol de las fuerzas militares", sería dada a conocer en breve, tras el espaldarazo que recibió el Gobierno en las elecciones, según trascendió.

Cabe destacar que esta posibilidad se encuentra hoy vedada por el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, promulgado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que limitó el empleo de las FF.AA. únicamente ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados".

Según trascendió, esta posibilidad se evaluó en varias reuniones mantenidas la semana pasada entre Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros.

"Hay que entender que tanto el terrorismo como el narcotráfico ya no reconocen fronteras y si decidimos combatir esto con seriedad y eficiencia no vemos por qué no podemos poner a trabajar en esta lucha a las Fuerzas Armadas con los recaudos necesarios que se merece el tema", reveló a Infobae un destacado funcionario que empezó a analizar con Macri y algunos ministros el tema.

A la vez, la idea es que los militares también se ocupen del combate contra el terrorismo por medio de la ciberdefensa, en cooperación con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad.

Según pudo saber Urgente24 , esta propuesta será complicada de aprobar y podría tener un alto costo político, ya que se deberán modificar tres leyes: Ley de Seguridad Interior, Ley de Defensa y Ley Antiterrorista. Para ello se necesitará " mucho consenso político" en todas las fuerzas partidarias y en la Casa Rosada confían en un eventual apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa .