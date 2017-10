Tensos cruces por la detención de Julio De Vido

El conductor del ciclo Podemos Hablar (Telefé) Andy Kusnetzoff le consultó a Rodríguez Larreta por la detención de Julio De Vido y porqué fue tan cerca de las elecciones que le dieron el triunfo a Cambiemos en casi todo el país. "Si la decisión del juez fue por eso, no está bien. Lo tendría que haber hecho antes en otro caso. Igual fue la Cámara la que pidió la detención, aunque me hubiese gustado que pase antes. Aunque se veía que esto iba a pasar".



Quien se sumó al debate fue el periodista Marcelo Zlotogwiazda quien afirmó "una de las causas, la del gas, Bonadío la tuvo planchada tres años y casualmente se despertó días antes de la elección".



Larreta respondió "me hubiese gustado que suceda antes" pero el periodista replicó que "con esto se bastardea la lucha contra la corrupción por cómo está actuando la Justicia. Es indiscutible que algunos jueces están actuando según el clima político".



A eso agregó "si bien se trata de una persona muy cuestionada como De Vido, por la cual no pondría las manos en el fuego, pero fue preso sin estar estando procesado y en la otra ni siquiera. Esas fuerzas políticas que levantan la bandera del republicanismo permiten estas cosas, aceptan que una persona vaya presa sin estar condenada".

"Con los antecedentes de Bonadío no me sorprendería que Cristina vaya presa", disparó el periodista finalmente.



"La Cámara define que debe ir preso y en el Congreso votaron todos. Ni un solo diputado levantó la mano en favor de él", replicó Larreta y agregó "podemos estar de acuerdo con esto o no, pero la decisión fue de la Cámara".



Al tema se sumó el humorista Dady Brieva, afín al kirchnerismo, al describir el momento en que un grupo de personas celebraban la detención de Julio De Vido por la causa Río Turbio frente a su departamento.



"Iba caminando por la calle cuando tres tipos me gritan 'la tenés adentro'. Les respondo que esto es cíclico, ojo que después te vas a tener que esconder", afirmó el actor y puntualizó que el Gobierno y algunos medios "fogonean" la grieta.



"Ojalá esto no fuera así", respondió Rodríguez Larreta, a lo que el Midachi replicó "vos estás gobernando y tenés que manejar eso. Además éramos nosotros los que meabamos arriba de la mesa, pero ahora lo hacen ustedes".



El jefe de Gobierno se defendió: "nadie me puede acusar de incitar esas cosas. Nadie del Gobierno le dijo a esas personas que vayan a escrachar a De Vido, como tampoco nadie cuestiona a los periodistas desde la cadena nacional ni los escracha poniendo afiches afiches. Algunas personas lo hacen por decisión propia y discrepo con ellas".