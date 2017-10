Angelici Vs. D’Onofrio: “River ganó un campeonato que no pensamos ganarlo nunca”

A tan solo seis días de la disputa del Superclásico que animarán Boca Juniors y River Plate que corresponde a la octava fecha del campeonato de Primera División Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, el presidente de la entidad boquense, Daniel Angelici disparó este lunes (30/10) una picante declaración contra el titular riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, en que “récords bate River que ganó un campeonato que nosotros no pensamos ganarlo nunca”.

Sin embargo, fue el mismo D’Onofrio quién descargó la primera chicana contra el ‘Xeneize’ al ser consultado por el récord del equipo de Guillermo Barros Schelotto, que llega al encuentro ante ‘Millonario’ invicto y con puntaje ideal en la Superliga. De ahí, Rodolfo D’Onofrio soltó que “Boca está batiendo récords, pero es cierto que juega sólo un torneo. Nosotros tres”.

En tanto, Angelici destacó que “Boca hizo bien las cosas, ganó los siete partidos. Venimos primeros hace mucho, desde antes. Tenemos buen plantel, jugadores de jerarquía, gran cuerpo técnico, no sobramos a nadie, para nosotros no hay equipos chicos. El domingo que viene (ante River en el Monumental), lo que todo hincha espera... Vamos a ir a buscar el triunfo”.

Más temprano, en una conferencia de prensa que brindó este mismo lunes, el máximo dirigente de la entidad de la ‘Ribera’ expresó en relación a la consulta a que si Boca era imparable en que “lo tratamos con el cuerpo técnico y jugadores, con tranquilidad, con buen plantel, no nos la creemos, no subestimamos a nadie, Hemos tenido buenos planteles y venían rivales que pensábamos que le ganábamos y no pasaba, eso ahora no sucede. Boca se hace fuerte de local y se hacer respetar de visitante, ahora apuntamos a seguir sumando!”.

Por consiguiente, Daniel Angelici resaltó que “la mejor incorporación que hicimos fue mantener a los jugadores del torneo pasado. Le sumamos jugadores de selección tenga variantes. Yo digo que debe ser bueno eso del equipo de memoria”.

Por otra parte, el titular boquense se refirió a la vuelta de Carlos Tevez de China. Aclaró que todo plantel requiere de “un jugador distinto” como él y que aunque el equipo está atravesando un gran momento, “siempre es bueno sumar jerarquía”.

Otro tema recurrente es el de Ricardo Centurión, quien se fue de Boca envuelto en escándalos y actualmente se encuentra con poco lugar en el Genoa de Italia. El propio Barros Schelotto mostró su deseo de tenerlo de vuelta en el plantel, pero para Daniel Angelici no hay vuelta atrás.

Por último, Angelici sentenció que “fui claro con Ricardo Centurión. Mientras yo esté en la presidencia no va a volver”, aseguró el dirigente de Boca, quien también descartó que el club esté interesado en sumar a Walter Montoya del Sevilla de España en que “nuestra mejor incorporación fue no desarmarnos”.