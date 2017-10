"Si uno tuviera que definir cuáles son las posibilidades del Kirchnerismo hay tres cosas muy importantes. La primera es el colapso del radicalismo en el 2001 donde había una Peronismo solitario.

Y en segundo lugar, un estado rico, como no lo conocimos nunca, entre otras cosas".

Pagni dijo que el gobierno de Macri opera cercado por la oposición. Con un Sindicalismo alineado con distintas variantes de la oposición Peronista.

Además añadió que también hay un presidente en minoría en las dos cámaras.

“Al unicato del poder solo le quedó del gobierno de Kirchner el boom de pobreza. Un 30% de pobreza y la minoría conducen al gradualismo y ahora estamos en un gobierno que tiene que ir en todo paso a paso”, remarcó el conductor.

En este marco se expresa el discurso de este lunes 30/10 del presidente que fue elaborado durante bastante tiempo.

Fueron formulaciones generales, criterios y muchas imputaciones que fueron las zonas más controladas por el Presidente

“Había que logar hacer un inventario de las miserias de Macri”, remarcó Pagni.

“Hablo de licencias extraordinarias en la Justicia, excesos de Sindicatos, es decir, una colección de los problemas que el se propone corregir. Estamos frente a una colección de reformas de extraordinaria complejidad”, continuó.

Por otro lado, sostuvo que hay una reforma laboral que toca también la cuestión tributaria y detrás de todo eso una gran reforma por su impacto en el presupuesto de la forma en que se actualizan las jubilaciones.

Según Pagni, la reforma toca en lo que tiene que ver con las provincias el tema de impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo que no existe en ningún lugar del mundo y hubo modificaciones Capital federal, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba renunciaron a cobrar ingresos brutos.

“Hay una reforma tributaria propiamente dicha de 270 páginas, es decir, no es un tema fácil de discutir”, resalta el periodista.

Para él cuando se habla de reforma se sabe que se va a reducir de 35 a 25% los impuestos de aquellas ganancias de empresas que reinviertan en lo que ganan. En todos los casos hay comparaciones internacionales. Aquí estamos cerca del promedio internacional.

“También el Impuesto al Cheque es muy distorsivo y el gobierno busca ir disminuyéndolo, es decir, que en 5 años va a ser deducible del impuesto a las ganancias”, recalcó Pagni.

Además, explicó que el único país que no tiene Impuesto a la renta financiara es Estonia y es muy difícil justificar que alguien que no tiene un emprendimiento productivo no pague impuestos en un país donde la inflación en lata es muy probable que alguien se cubra financieramente por eso va a haber una gran discusión.

“Estamos hablando de detalles de una ley de 270 páginas”, confesó. "Va a haber una reforma laboral que busca facilitar el blanqueo de trabajadores. Primero un mínimo no imponible para el empleador que emplea a trabajadores hasta $12000 de sueldo. Además, va a haber un nuevo sistema de los que trabajan y dan trabajo. A esas pequeñas empresas se les va a accionar un porte fijo y esto va a hacer que muchas personas ingresen a la formalidad económica, continuó.

También el Periodista dijo que se va a estudiar un sistema de fondos de prevención de despidos.

"Todo esto ya está negociado con los Sindicalistas que lo llegó adelante Jorge Triaca", confesó Pagni.

"Mientras tanto, el enfoque de Macri es no hacer una gran reforma legislativa sino introducir formas de flexibilización en sectores como el lácteo. Este lunes 30/10 ya se empezó a hablar de un nuevo dueño para Sancor (Fonterra)", añadió.

"Macri busca bajar costos y normalizar precios y detrás de esto hay un interés político", dijo por otro lado el conductor.

El gobierno casi no quiere hablar de esto porque es el tema. Este sistema provisional es una bomba de tiempo para toda la economía pública.

"Esto está llevando al Anses a la quiebra. “Este lunes 30/10 aludió muy levemente a esto Macri”, destacó el periodista.

“Ahora el aumento será 23% al año y el Estado se ahorrará $100 mil millones con esto”.

"Además de todo esto se negocian reformas institucionales. Una que perdió urgencia era una ley que establezca como se remueve a procurador de La Nación", contó Pagni ya terminando su Editorial.

“Por primera vez en años se discute un tema que en la Argentina nunca se discutió ¿Cómo se reparte la plata en el Estado? ¿Cómo pagamos los impuestos? Acá nadie sabe qué es un impuesto…¿Cuánto cuesta el Estado?...” Frase final del periodista en su Editorial de media hora de duración previo a dar inicio al programa.